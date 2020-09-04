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Місія ОБСЄ виявила більше 900 порушень "всеосяжного перемир'я" на Донбасі

СММ ОБСЄ зафіксувала 152 вибухи, 13 ракет, 741 чергу та постріл.

Місія ОБСЄ виявила більше 900 порушень "всеосяжного перемир'я" на Донбасі
Фото: EPA/UPG

Спеціальна моніторингова комісія Організації з безпеки та співробітництва в Європі зафіксувала 908 порушень режиму припинення вогню на Донбасі з початку "всеосяжного перемир'я".

Про це свідчать дані звіту СММ ОБСЄ від 3 вересня.

"Після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня, на якому була досягнута домовленість про додаткові заходи з посилення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 27 липня до кінця звітного періоду СММ зафіксувала загалом 908 порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях", - йдеться в документі.

Зокрема, СММ ОБСЄ зафіксувала 152 вибухи, 2 невизначені боєприпаси, що пролетіли, і 13 освітлювальних ракет, а також 741 чергу та постріл.

Нагадаємо, 22 липня Тристороння контактна група домовилася про режим повного і всеосяжного припинення вогню на Донбасі з 00:01 27 липня. Військові стверджують, що підготовка до цієї події була безпрецедентною. На кожній українській позиції розміщено додатковий контроль за припиненням вогню. 

Режим припинення вогню полягає у, зокрема, забороні на наступальні та розвідувально-диверсійні дії, а також на використання будь-яких видів літальних апаратів; у забороні на ведення вогню, в тому числі снайперського.

Раніше, ОБСЄ зафіксувала 251 порушення нового перемир’я на Донбасі.

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