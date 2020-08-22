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МОЗ оновив перелік країн "червоної" і "зеленої" зон

У "зелений" список внесли Болгарію.

МОЗ оновив перелік країн "червоної" і "зеленої" зон
Аэропорт в Афинах
Фото: facebook/Valentyna Hembik

Міністерство охорони здоров’я 22 серпня оновило перелік держав "червоної" і "зеленої" зон

Серед "червоних" країн залишаються Чорногорія, Албанія, Іспанія, Мальта, Румунія, Бельгія. 

Болгарія, яка входила до "червоного" списку, тепер у "зеленому". В перелік "зелених" країн залишилися Туреччина, Єгипет та Хорватія.

Повний список держав доступний за посиланням.

Нагадаємо, після повернення з країн "червоної" зони українці мають піти на самоізоляцію із застосуванням додатку "дій вдома". Дострокове припинення самоізоляції можливе після отримання негативного ПЛР-тесту.

Обсервації не підлягають особи, які прибули з країн "червоної" зони, якщо вони мають негативний результат тестування на ковід-19 ПЛР-методом, проведений не більше ніж за 48 годин до перетину кордону України.

Іноземцям обов'язково мати страховий поліс, що покриває ковід-19.

Україна включає до "червоного списку" держави, де кількість нових випадків на 100 тисяч населення за останні 14 днів перевищує аналогічний показник в Україні.

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