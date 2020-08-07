ЮНІСЕФ, Мінсоцполітики і волонтери впроваджують проєкт для захисту дітей з інтернатів під час пандемії

Громадська організація "Українська мережа за права дитини", ЮНІСЕФ та Мінсоцполітики впроваджують проєкт, покликаний посилити захист дітей з інтернатів під час пандемії коронавірусу. 42 тисячі дітей, зокрема з інвалідністю, повернули з інтернатних закладів у родини через пандемію COVID 19. Повернення відбулося без попередньої перевірки соціальними працівниками умов у сім’ях.

Для посилення системи соціального захисту дітей впроваджується проєкт "Оцінка та реагування на виклики щодо захисту дітей під час пандемії COVID-19". Про це повідомили в ЮНІСЕФ.

Проєкт діє в тих областях, куди повернулася найбільша кількість дітей: Волинській, Дніпропетровській, Миколаївській, Полтавській та Харківській.

"У рамках проєкту соціальні працівники здійснюють моніторинг безпеки та потенціалу 5000 сімей, куди повернулися діти з інтернатних закладів на час епідемії. За результатами моніторингу складуть акти оцінки потреб вразливих сімей для надання соціальних послуг чи взяття під соціальний супровід. Окрім цього, родинам нададуть гуманітарну допомогу відповідно до індивідуальних потреб (шкільне приладдя, меблі, дитячий одяг, засоби гігієни тощо)", - йдеться у повідомленні.

У проєкті будуть задіяні понад 600 фахівців системи захисту прав дітей та соціальної підтримки сімей з дітьми, зокрема соціальних працівників та спеціалістів служб у справах дітей. Їм надають професійну підтримка: навчання, супервізії, методичне супроводження.

Усі фахівці отримали необхідні засоби індивідуального захисту - спецальні набори, розраховані на два місяці використання. Роботу фахівців міжвідомчих команд посилюватимуть регіональні координатори – представники неурядових організацій.

"У разі, якщо у під час здійснення моніторингу будуть виявлені порушення прав дитини – інформація буде направлена у відповідні органи та спрямована до Уповноваженого ВРУ з прав людини та Уповноваженого Президента України з прав дитини. Найкращі практики реінтеграції дітей у сім’ї, напрацьовані в ході проєкту у пілотних регіонах, планують розширити на всю Україну. Одним з результатів проєкту стане підготовка рекомендацій для реалізації реформи з трансформації інтернатних закладів. Також за результатами проєкту будуть запропоновані зміни до нормативно-правових актів про деінституціалізацію", - додали в ЮНІСЕФ.

Нагадаємо, що в декількох інтернатних закладах в Україні спостерігалися спалахи захворюваності на коронавірус. Зокрема, в травні понад 80 людей захворіли в столичному будинку-інтернаті для дівчат.

В червні коронавірус виявили серед медиків психоневрологічного інтернату в Донецькій області. Також у червні хворобу виявили у психоневрологічному інтернаті Хмельницької області.