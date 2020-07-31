Медики підготували відкритий лист до Зеленського і Шмигаля з вимогою припинити політичний тиск на Степанова і МОЗ

"За той короткий термін, який міністр Степанов перебуває на посаді, він зміг налагодити ефективну комунікацію та взаємодію між лікарською спільнотою та МОЗ".

Медична спільнота України підготувала відкритий лист до президента України Володимира Зеленського, голови Верховної Ради Дмитра Разумкова та прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Його текст LB.ua передали поінформовані джерела в Міністерстві охорони здоров'я.

"Звертаємось до вас, як до найвищих посадовців у нашій державі, які мають захищати права та свободи громадян України, у зв'язку з ситуацією, яка складається навколо Міністерства охорони здоров'я та його очільника Максима Степанова. Ми не розділяємо ту неконструктивну критику, яку останнім часом отримує Степанов від своїх опонентів", - йдеться у листі.

У тексті також зазначено, що "системна робота з реформування медичної системи в Україні тільки зараз розпочалася повною мірою і політична боротьба за посади не має її зупинити".

"Міністерство охорони здоров'я вперше за останні кілька років нарешті адекватно реагує на проблеми та потреби лікарів і сприяє їх вирішенню. За той короткий термін, який міністр Степанов знаходиться на посаді, він зміг налагодити ефективну комунікацію та взаємодію між лікарською спільнотою та МОЗ. Нинішня команда міністерства має не тільки високу фахову підготовку й розуміється на проблемах української медицини, а й дослухається до порад та думок медиків, які безпосередньо займаються лікуванням людей. Це справжня синергія та співробітництво, які мають на меті зробити вітчизняну систему охорони здоров'я сучасною та зручною як для лікарів, так і для пацієнтів", - вказано також у листі.

Крім того, підкреслено, що українська медицина стійко переживає випробування пандемією: "Нам вдалося втримати епідемію COVID-19 у контрольованій площині і не допустити найгіршого сценарію, незважаючи на те, що система охорони здоров'я абсолютно не була до неї готова, ціною великих зусиль руйнівні процеси зупинені. В цьому ми вбачаємо внесок чинної команди Міністерства, яка цілодобово реагувала й реагує на ситуацію. Було налагоджено постачання необхідних матеріалів, засобів особистого захисту та медикаментів".

Також зазначається, що медична спільнота підтримує "рішучість міністра в коригуванні медичної реформи та вбачає позитивні зміни в системі охорони здоров'я, які пропонує команда Степанова". Це, зокрема, стосується розробки адекватних тарифів на медичні послуги та вирішення питання постачання медикаментів та ліків з-за кордону, які довгий час не могли потрапити до пацієнтів, а також старту пілотного проєкту трансплантації.

"Тому ми наполягаємо на необхідності негайно припинити політичний тиск на чинну команду Міністерства охорони здоров'я з боку різних політичних сил та надати можливість їй спокійно та системно працювати. Медицина не має стати полігоном для політичних ігор, адже від цього залежить життя та здоров'я мільйонів наших співгромадян", - підсумовується в листі.

Нагадаємо, що 28 липня Верховна Рада зареєструвала проєкт постанови про звільнення Максима Степанова з посади міністра охорони здоров’я. Її ініціатором стала фракція "Голос", однак підписи під нею поставили 96 нардепів, які представляють майже всі парламентські фракції.