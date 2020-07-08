Кількість хворих CОVID-19 знизилася в 15 областях України, - РНБО

У низці областей за добу зафіксовано максимальну з початку пандемії кількість тих, хто поборов хворобу.

Кількість пацієнтів, які одужали від коронавірусної хвороби CОVID-19, перевищила кількість хворих за минулу добу в 15 з 24 областей України.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони вранці 8 липня.

Найбільше нових випадків захворювання CОVID-19 за минулу добу зафіксовано в Києві та Львівській області (понад 100), а також у Харківській, Закарпатській, Івано-Франківській, Одеській та Рівненській областях (50 і більше).

Найбільше людей одужали в Київській і Волинській (понад 100), а також Рівненській, Чернівецькій, Закарпатській, Житомирській, Чернігівській областях та Києві (понад 50). При цьому в низці з цих областей це максимальна кількість тих, що одужали за добу, з початку пандемії.

При цьому в 15 з 24 областей, а також у Києві нові випадки смерті від коронавірусу не зареєстровано.

Як повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу, за 7 липня в Україні від COVID-19 одужала рекордна кількість пацієнтів - 926. За добу зафіксовано 23 летальних випадки.