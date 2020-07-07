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Четверо українських бійців поранено на Донбасі

У штабі ООС запевняють, що стан здоров’я поранених задовільний.

Четверо українських бійців поранено на Донбасі
Фото: Андрій Мамалига

Сьогодні, 7 липня, збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, зокрема із забороненого мінськими угодами озброєння.

Внаслідок ворожих обстрілів четверо військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення, інформує пресцентр ООС у вечірньому зведенні.

Повідомляється, що стан здоров’я поранених бійців задовільний. Їх оперативно доставлено до лікувального закладу та надано невідкладну допомогу лікарів.

"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог на світанку застосував заборонені мінськими домовленостями зразки озброєння на підступах до Новотошківського. На цій ділянці фронту противник більш ніж півтори години здійснював обстріли наших позицій з артилерійських систем калібру 122 мм, 120-ти та 82-х мм мінометів, озброєння БМП і великокаліберних кулеметів", - йдеться у повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" загарбники з гранатометів різних систем та стрілецької зброї провокували українських захисників біля Старогнатівки і Водяного. Неподалік Богданівки окупанти вели вогонь з протитанкового ракетного комплексу, а поблизу Авдіївки двічі задіяли гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

У штабі запевняють, що під час ворожих обстрілів українські захисники проявили мужність та витримку. Підрозділи Об’єднаних сил рішуче відповіли на усі вогневі провокації противника, змусивши агресора повернутись до дотримання режиму "тиші". Втрати противника уточнюються.

Нагадаємо, за минулу добу проросійські бойовики сім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Внаслідок обстрілів противника один український воїн отримав бойове травмування.

Сьогодні у штабі ООС повідомили, що за минулу добу українські бійці знищили вісьмох окупантів, бліндаж і дві САУ противника.

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