Глава Минцифры заявил о ликвидации одной из крупнейших коррупционных схем за историю Украины
Глава Минцифры заявил о ликвидации одной из крупнейших коррупционных схем за историю Украины
Глава Минфина: отставка Смолия сорвала Украине "сделку десятилетия"
Глава Минфина: отставка Смолия сорвала Украине "сделку десятилетия"
В Украине отменили уголовную ответственность за вождение в нетрезвом виде
В Украине отменили уголовную ответственность за вождение в нетрезвом виде
Сергій Шкарлет: «Якщо мені скажуть: «Шкарлет, ти вже напрацювався, йди», я спокійно піду»
Сергій Шкарлет: «Якщо мені скажуть: «Шкарлет, ти вже напрацювався, йди», я спокійно піду»
В Харькове и на Закарпатье решили ужесточить карантин
В Харькове и на Закарпатье решили ужесточить карантин
В Украине коронавирус за сутки диагностировали у 914 человек
В Украине коронавирус за сутки диагностировали у 914 человек
Генерал Бен Ходжес: «Не думаю, что Россия видит своей конечной целью Херсон. Следующий шаг – это Одесса»
Генерал Бен Ходжес: «Не думаю, что Россия видит своей конечной целью Херсон. Следующий шаг – это Одесса»
Курс доллара подскочил на фоне заявления об отставке главы НБУ
Курс доллара подскочил на фоне заявления об отставке главы НБУ
В "Слуге народа" назвали кандидатов на должность главы НБУ
В "Слуге народа" назвали кандидатов на должность главы НБУ
ГлавнаяОбществоНаука и религия

От коронавируса умер глава Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций (обновлено)

Василию Райчинцу было 67 лет. 

Василий Райчинец
Фото: vrciro.org.ua
Василий Райчинец
В субботу, 4 июля, скончался главенствующий Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций (ВСЦРО), старший епископ Украинской евангельской церкви Василий Райчинец.

О смерти старшего епископа сообщили на сайте ВСЦРО

"Члены Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций высказывают свои соболезнования родным, друзьям, сослужителям и верующим, которыми опекался Василий Райчинец", - говорится в сообщении.

Письма сочувствия можно присылать по адресу Украинская евангельская церковь, ул. Квитки Цисык, 57, Киев. 04075, Украина или по электронному адресу secretariat.uec@gmail.com.

Обновление.Главный редактор газеты "Слово о слове", пастор Анатолий Якобчук в Facebook сообщил, что причиной смерти является подтвержденное заболевание коронавирусом. Василий Райчинец умер в больнице в Ужгороде. 

Напомним, что в июле 2008 Райчинец был награжден указом президента Украины орденом князя Ярослава Мудрого V степени.

В 1995 году Райчинец был избран Старшим епископом Союза вольных церквей евангельской веры Украины. С 1996 по 2006 годы возглавлял Союз вольных церквей християн евангельской веры Украины. 

В 2010 годы был избран президентом Международной ассамблеи християн веры евангельской. 

Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций - межконфессиональная институция, созданная в 1996 году. Ее целью является объединение усилий конфессий в духовном возрождении Украины и координация межцерковного диалога в Украине и за ее пределами, а также разработка проектов нормативных актов по вопросам государственно-конфессиональных отношений.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы:
Новости по теме:

Читайте также