В центре Киеве прошла акция солидарности с Беларусью, передает Укринформ.

Марш начался с Майдана Независимости, затем активисты пришли к памятнику герою Небесной сотни белорусу Михаилу Жизневскому на улице Грушевского, где почтили минутой молчания память погибшего.

После этого участники колонной двинулись к Посольству Беларуси в Киеве, где планируют провести митинг.

На марше присутствует белорусская и украинская национальная символика.

Люди держали плакаты с надписями "Свободу Беларуси!", "Нет - репрессиям!", "Свободу политзаключенным!", "Нет - пыткам в тюрьмах".

Общественные активисты хотят привлечь внимание международного сообщества к выборам в Беларуси.

Фото: Укринформ

Фото: Укринформ

Фото: Укринформ

Напомним, очередные президентские выборы в стране назначены на 9 августа. В последнее время главные потенциальные оппоненты нынешнего президента Александра Лукашенко, который руководит Беларусью с 1994 года, были арестованы.

В связи с этим тысячи граждан вышли на митинги, протестуя против действий режима. В частности, 19 июня было задержано более 100 человек.