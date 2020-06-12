Фото: Lb.ua

Под Шевченковским райсудом Киева, где избирают меру пресечения одесскому активисту, экс-лидеру ячейки "Правого сектора" Одессы Сергею Стерненко, собрался митинг в его поддержку.

В помещение суда не пускают людей, аргументируя это нехваткой места, при этом зал заседания, по словам Стерненко, почти пуст. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Фото: facebook.com/sternenko

Фото: Lb.ua

После отказа во входе некоторые митингующие зажгли дымовые шашки и попытались ворваться вовнутрь штурмом. После начавшейся толкучки прибыл спецназ, который начал оттеснять людей, пишет "Интерфакс-Украина".

Стерненко сообщил, что его адвокаты объявили отвод судьи Владимира Бугиля. Стерненко считает, что судья предвзят, однако Бугиль, по словам подозреваемого, сам рассмотрел свой отвод и сам в нем отказал. Стерненко заявил повторный отвод.

Активист заявил также, что отвод объявили прокурору Бозовуляку, который, по его словам, скрыл от суда ряд доказательств, доказывающих его невиновность.

Владимир Бугиль известен тем, что вынес решение о взятии под стражу активистов Революции Достоинства Андрея Дзиндзи и Владимира Кадура, которые обвинялись в угоне трактора на Банковой. Также он прославился как судья, который выпустил из-под стражи под залог Вадима Титушко.

Фото: facebook.com/sternenko

По словам одного из участников митинга "Свободу Сергею Стерненко!", пресс-секретаря партии "Голос" Яремы Духа, в зал можно попасть только при условии привлечения к процессу и готовности взять на поруки подозреваемого.

В зал заседания пришли нардепы от фракции "Голос" Кира Рудык, Соломия Бобровская, Юлия Клименко, Ольга Стефанишина и Ярослав Железняк. Они готовы взять Сергея Стерненко на поруки. Поддержать одесского активиста пришел и экс-глава Таможенной службы Максим Нефьодов.

Фото: Facebook Максим Нефьодов

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Обновление 18:43. На странице полиции Киева в Facebook сообщили, что возле Шевченковского райсуда усилили меры безопасности. Пропуск в помещения осуществляют представители Службы судебной охраны.

"Во время проведения таких превентивных мер одного из участников полицейские обнаружили травматический пистолет с разрешением на его хранение. Установлено, что он находится в статусе подсудимого за совершение уголовного правонарушения по ст. 125 Уголовного кодекса Украины (умышленное легкое телесное повреждение). С ним работают полицейские и устанавливают все обстоятельства и мотивы пребывания с оружием во время проведения массовых акций", - говорится в сообщении.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Обновление 20:36. После перерыва в зал заседаний вместе со Стерненко зашло 20 людей.

Позже выяснилось, что те 20 людей, которые зашли внутрь, не попали на заседание, их завели в отдельный кабинет.

Продолжается митинг под судом, там присутствуют около 100 человек. Люди под судом ведут себя мирно, стоят, сидят на бордюре, разговаривают. Время от времени они скандируют "Стерненко" и "Венедиктова - чума!"

Около 20:30 судья удовлетворил прошение о вызове в суд прокурора Родионова, который ранее руководи группой прокуроров по делу Стерненко и отказался подписать подозрение об убийстве, назвав его необоснованным.

Также удовлетворено прошение заслушать двух свидетелей со стороны Стерненко - Александра Данилюка и Александра Линчевского, которые зачитают медицинскую экспертизу, в частности оценку, мог ли человек с ножевым ранением пробежать сто метров. Оба - медики, бывшие сотрудники Министерства здравоохранения.

Вместе с народными депутатами в зал смогла пройти Ульяна Супрун, экс-глава Министерства здравоохранения.

Обновление 21:07. Судья объявил, что подано почти 200 заявлений о взятии Стерненко на поруки, и он сейчас будет их рассматривать.

Людей под судом становится больше.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Обновление 21:36. Прокуратура закончила читать подозрение и просит в качестве меры пресечения для Сергея Стерненко круглосуточный домашний арест.

В суде начались выступления тех, кто готов взять активиста на поруки. Первой слово предоставили народному депутату Яне Зинкевич.

Фото: Lb.ua

Фото: Виктория Герасимчук

Обновление 22:36. В судебном заседании по избранию меры пресечения Сергею Стерненко объявлен перерыв до 10:00 субботы, 13 июня.

Напомним, что Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в убийстве активисту и бывшему главе одесского отделения "Правого сектора" Сергею Стерненко. Ему предъявили ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) та ч. 2 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса.

Стерненко - бывший глава местного отделения "Правого сектора" в Одессе. Также он был активным участником протестных акций в связи с застройкой территории так называемого Летнего театра в Одессе. Вечером 24 мая 2018 года он оказал сопротивление двум мужчинам, которые пытались на него напасть. В результате один из нападавших получил смертельное ранение в живот и умер.

В интервью LB.ua Стерненко говорил, что он выхватил нож у одного их тех, кто на него напал, и начал вслепую отмахиваться. После этого нападавшие начали убегать, а через 30-40 метров один их них упал - у него была серьезная рана на животе.

Это было третье нападение на Стерненко меньше чем за полгода.