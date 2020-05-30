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Одного из участников перестрелки в Броварах арестовали на 60 суток без права залога

В субботу суд избирает меру пресечения для 21 задержанного.

Одного из участников перестрелки в Броварах арестовали на 60 суток без права залога
Фото: https://www.facebook.com/anton.gerashchenko.7

Броварской городской суд избрал меру пресечения первому участнику перестрелки в Броварах. Его взяли под стражу без права внесения залога. Об этом сообщила пресс-секретарь Нацполиции Киевской области Виталина Грохольская, передает РБК-Украина.

"Суд принял решение избрать меру в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога. Суд продолжается… По состоянию на 14:00 мера пресечения избрана только одному ", - сообщила Грохольская.

По ее словам, следствие подало в суд ходатайство об аресте без возможности внесения залога для всех участников перестрелки.

Спикер также уточнила, что задержаны 28 участников перестрелки, но сегодня Броварской суд должен рассмотреть эпизоды 21 из них - тем, кому уже сообщили о подозрении.

Суд определяет меру пресечения подозреваемым по ч. 4 ст. 296 ч. 4 Уголовного Кодекса, то есть "хулиганство с применением оружия".

"По санкции этой статьи им грозит наказание от 3 до 7 лет. Это санкция, но потом еще будет продолжаться суд. Всего открыто четыре производства", - добавила Грохольская.

Напомним, утром 29 мая на улицах Броваров возле Киева произошла перестрелка, из травматического оружия были ранены трое людей. В драке со стрельбой принимали участие 67 человек. Причина инцидента - конфликт из-за распределения пассажиропотока между перевозчиками.

К разборкам привлекли сотрудников частной охранной фирмы из Винницы и местных "титушек". По данным следствия, участникам конфликта из Винницы обещали по 800 гривен в день. 

Сначала следователи открыли три уголовных производства: хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия; умышленное уничтожение или повреждение имущества и незаконное обращение с оружием. Позже действия участников перестрелки в Броварах дополнительно квалифицировали как покушение на убийство двух и более лиц.

Глава МВД Арсен Аваков обещал жестоко наказать виновников перестрелки.

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