Участники акции хотят обратить внимание на возможные махинации во время закупки средств защиты от Минздрава.

Фото: Макс Требухов

Под стенами Офиса президента на Банковой в Киеве вечером 29 мая прошла акция с требованием отставки министра охраны здоровья Максима Степанова.

Организаторы и участники хип-хоп вечеринки "Первый миллиард Максима Степанова" хотят обратить внимание на возможные махинации во время закупки средств защиты от Минздрава, сообщает корреспондент LB.ua.

Также его обвиняют в "рейдерском захвате" Национальной службы здоровья.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

По словам активистов, они протестуют против закупки министерством защитных костюмов для врачей, которые работают с COVID-19, значительно дороже, чем это делают волонтерские организации.

На протест собралось около сотни людей. Активисты поставили старые пустые кровати, которые символизируют пациентов и больницы, которым не хватает средств защиты.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Под стены президента активисты принесли также диджейский пульт, сухой лед, шампанское, ненастоящие деньги и икру, золотой батон, корону и т.п.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Минздрав закупает средства защиты для медиков значительно дороже, чем волонтеры.

25 мая Степанов рассказал, сколько защитных костюмов ввезли в Украину.