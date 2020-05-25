Спасатели вывели на свежий воздух 15 человек.

Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

В подсобном помещении Александровской клинической больницы в Киеве произошел пожар.

Об этом сообщила в фейсбуке Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

"25 мая в 18:56 был ликвидирован пожар в подсобном помещении в шестом корпусе на шестом этаже в Александровской клинической больнице на ул. Шелковичной 39/1", - говорится в сообщении.

Жертв и пострадавших нет. Пожарные вывели на свежий воздух 15 человек.

Огнем поврежден электрический щит и входные двери в подсобное помещение на площади 2 кв.м.

Напомним, ранее в Киеве "заминировали" Александровскую больницу, где лечат больных коронавирусом.