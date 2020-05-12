Фонд Рината Ахметова передал государственным больницам большую партию суперсовременных аппаратов ИВЛ

Фото: предоставлено Фондом Рината Ахметова

Всего за четыре дня Фонд Рината Ахметова совместно с группой компаний SCM передали государственным больницам в разных областях страны 23 современных аппарата искусственной вентиляции легких. Оборудование получили медучреждения Львова, Краматорска, Ивано-Франковска, Бахмута, Кривого Рога, Старобельска и др. Это очередная партия из 200 аппаратов ИВЛ в рамках проекта «Борьба с COVID-19 в Украине», который стал частью большой программы «Ринат Ахметов – Спасение жизней».

– Фонд Рината Ахметова передает украинским медикам 200 аппаратов искусственной вентиляции легких. Первая партия поступила в больницы страны еще в марте . Очередной транш – 32 ИВЛ прибыли на прошлой неделе. Это крупнейшая партия, которая пересекла границу Украины с начала карантина. Удалось выполнить практически невозможную задачу – аппараты ИВЛ пришлось искать по всему миру, когда спрос на них стремительно возрос. Но эти сложности позади, оборудование закуплено и по мере производства доставляется в страну и передается в государственные больницы в регионах. Сами медики характеризуют такие аппараты ИВЛ как реанимационное оборудование высокого класса. Они отличаются своей мобильностью, компактностью и расширенным выбором настроек . Врач практически мгновенно может подключить пациента к аппарату, что особенно важно, когда жизнь человека решает каждая секунда. И что особенно ценно – эта техника будет актуальна даже через много лет и необходима для оказания помощи тяжелым больным, для спасения жизни людей по всей Украине, – сказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

Принимая аппараты ИВЛ от Фонда Рината Ахметова, заместитель главного врача Краматорской городской больницы № 3 Лариса Воловикова рассказала, как ждали врачи это оборудование.

Фото: предоставлено Фондом Рината Ахметова

Фото: предоставлено Фондом Рината Ахметова

– Даже самые прекрасные медицинские работники без условий для работы, без аппаратуры иногда не в состоянии ничего сделать. Огромное спасибо тем, кто поставил эти аппараты, улучшил условия работы нашей больницы, – сказала Лариса Гавриловна.

Такое мнение поддерживают медики всех регионов, куда Фонд доставляет технику.

– Хочу поблагодарить Фонд Рината Ахметова за аппаратуру, с которой будут работать и оказывать помощь наши специалисты. У нас были пациенты, которые нуждались в таких аппаратах, но не всем мы могли их предоставить из-за нехватки. Теперь у наших врачей таких случаев не будет,– уверен главврач Ивано-Франковского областного фтизиопульмонологического центра Любомир Малофий, принимая технику от Фонда. При этом он отметил, что аппараты ИВЛ – одна из главных потребностей украинских больниц.

Фото: предоставлено Фондом Рината Ахметова

Во всех регионах, получивших новую технику, отмечают крайнюю потребность в оборудовании такого высокого класса. Во время передачи шести новых аппаратов ИВЛ от Фонда Рината Ахметова председатель Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий поблагодарил Фонд и Учредителя за этот вклад в борьбу с эпидемией.

Фото: предоставлено Фондом Рината Ахметова

Фото: предоставлено Фондом Рината Ахметова

Фото: предоставлено Фондом Рината Ахметова

– Ситуация с коронавирусом довольно сложная. Каждый день мы фиксируем новые случаи, сегодня было 49. Мы занимаем по Украине одно из первых мест, к сожалению. Сегодня большое событие – мы получаем шесть аппаратов ИВЛ. Большое спасибо! – сказал Максим Козицкий.

Во время передачи аппаратов ИВЛ Бахмутской многопрофильной больнице интенсивного лечения представитель SCM в Донецком областном штабе по борьбе с коронавирусом Александр Вишняков отметил, что помощь Рината Ахметова стране в борьбе с коронавирусной угрозой всеохватывающая.

Фото: предоставлено Фондом Рината Ахметова

– Ринат Ахметов объединил усилия всех бизнесов группы SCM, чтобы оказать помощь своей родине, своей стране и своим землякам. 300 миллионов гривен, которые он выделил, это спасение жизней врачей, детей и взрослых. Фонд передал Донецкой области 100 000 экспресс-тестов, анализатор проб и средства индивидуальной защиты. Сегодня мы передаем оборудование, которое спасает жизни – аппараты ИВЛ, – сказал Александр Вишняков.

Директор департамента здравоохранения Донецкой области Владимир Колесник выразил благодарность Ринату Ахметову за то, что помогает медикам региона закрыть дефицит оборудования:

– Сегодня аппараты ИВЛ стали символом надежды на жизнь. Символом надежды на спасение. И от имени областной государственной администрации хочу выразить благодарность за то, что дарите эту надежду.

Врачам-анестезиологам, которым предстоит работать на новых аппаратах, Фонд вручил сертификаты об участии в вебинаре, посвященном особенностям работы с самыми современными моделями аппаратов ИВЛ.

Фото: предоставлено Фондом Рината Ахметова

Трехчасовой вебинар, во время которого ведущие эксперты МОЗ делились с врачами государственных медучреждений передовым мировым опытом лечения COVID-19 и нюансами работы с последними моделями ИВЛ, состоялся в конце мая. Более 800 медиков со всей Украины приняли участие в онлайн-обучении от Фонда Рината Ахметова .

Кроме того, медики получили от Фонда Рината Ахметова подарки – сертификаты на медицинскую спецодежду. Врачи смогут по QR-коду выбрать необходимые им размеры, и одежда будет сшита по спецзаказу.

«Борьба с COVID-19 в Украине» – масштабный проект Фонда, призванный помочь спасать жизни людей. Он реализуется в рамках программы Фонда «Ринат Ахметов – Спасение жизней». Ранее, по личному решению Рината Ахметова, в рамках этой программы был реализован проект «200 скорых для Украины». Тогда за рекордно короткие полгода государственные медучреждения во всех регионах получили 200 спецавтомобилей с самым современным оборудованием, способных преодолевать бездорожье. В том числе 22 автомобиля с аппаратами искусственной вентиляции лёгких для новорожденных. Это крупнейший вклад одного благотворителя в государственную медицину Украины за все время независимости нашей страны. Сегодня многие из этих скорых задействованы в борьбе с эпидемией во всех областях.