Фото: facebook/Луганська обласна державна адміністрація

В ходе рабочей поездки в Луганскую область президент Владимир Зеленский осмотрел автомобильную дорогу Северодонецк - Станица Луганская и ознакомился с ходом ремонтных работ на одном из ее участков.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

Зеленскому доложили, что сейчас подрядчики фрезеруют дорожное покрытие из органоминеральной смеси и нижний слой покрытия из асфальтобетона. Отмечается, что строительные работы выполнены на 28%.

Фото: facebook/Луганська обласна державна адміністрація

Зеленский заявил, что дорога Северодонецк - Станица Луганская является одной из приоритетных для государства.

"Она очень важна для людей, которые живут в Украине: на нашей части и временно оккупированной. Чтобы они видели, что начиная с моста в Станице Луганской и до Северодонецка в этом году построят прекрасную, качественную дорогу", - подчеркнул президент.

Фото: facebook/Луганська обласна державна адміністрація

Фото: facebook/Луганська обласна державна адміністрація

Общая протяженность маршрута от Северодонецка до Станицы Луганской, который состоит из четырех участков, - 128 км. Из них 125,5 км являются дорогами государственного значения. Полное обновление маршрута запланировано до конца 2020 года.

Напомним, мост через реку Северский Донец у Станицы Луганской - единственный работающий пункт пропуска в Луганской области, который ведет на оккупированную Россией территорию. В начале 2015 года мост был подорван и движение транспорта по нему было невозможно. Был организован пеший переход по временным деревянным лестницам и настилам. В начале октября 2019 года его заменили на обходной настил, установленный на забетонированных лесах.

В ноябре 2019 года в Станице Луганской был построен новый мост.