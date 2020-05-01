Коронавирус в Украине

По состоянию на 01.05 в Украине зафиксировано 10861 случай инфицирования COVID-19:

География эпидемии в Украине выглядит так:

Статистика по регионам:

Винницкая - 425

Волынская - 307

Днепропетровская - 364

Донецкая - 70

Житомирская - 390

Закарпатская - 432

Запорожская - 260

Ивано-Франковская - 899

Кировоградская - 392

Киев - 1453

Киевская область - 694

Львовская - 454

Луганская - 35

Николаевская - 126

Одесская - 296

Полтавская - 211

Ровенская - 658

Сумская - 103

Тернопольская - 793

Харьковская - 274

Херсонская - 120

Хмельницкая - 92

Черновицкая - 1667

Черкасская - 296

Черниговская - 50

Летальных случаев - 272, выздоровели - 1413.