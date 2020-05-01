Коронавирус в Украине

По состоянию на 01.05 в Украине зафиксировано 10861 случай инфицирования COVID-19:
География эпидемии в Украине выглядит так:
Статистика по регионам:
- Винницкая - 425
- Волынская - 307
- Днепропетровская - 364
- Донецкая - 70
- Житомирская - 390
- Закарпатская - 432
- Запорожская - 260
- Ивано-Франковская - 899
- Кировоградская - 392
- Киев - 1453
- Киевская область - 694
- Львовская - 454
- Луганская - 35
- Николаевская - 126
- Одесская - 296
- Полтавская - 211
- Ровенская - 658
- Сумская - 103
- Тернопольская - 793
- Харьковская - 274
- Херсонская - 120
- Хмельницкая - 92
- Черновицкая - 1667
- Черкасская - 296
- Черниговская - 50
Летальных случаев - 272, выздоровели - 1413.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.