Коронавирус в Украине

По состоянию на 29.04 в Украине зафиксировано 9866 случаев инфицирования COVID-19:

География эпидемии в Украине выглядит так:

Винницкая область - 412

Волынская область - 271

Днепропетровская область - 323

Донецкая область - 52

Житомирская область - 357

Закарпатская область - 403

Запорожская область - 228

Ивано-Франковская область - 821

Кировоградская область - 377

Киев - 134

Киевская область - 643

Львовская область - 405

Луганская область - 33

Николаевская область - 116

Одесская область - 261

Полтавская область - 188

Ровенская область - 588

Сумская область - 98

Тернопольская область - 708

Харьковская область - 237

Херсонская область - 111

Хмельницкая область - 81

Черновицкая область - 1489

Черкасская область - 282

Черниговская область - 41

Летальных случаев - 250, выздоровели - 1103.