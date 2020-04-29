Коронавирус в Украине

По состоянию на 29.04 в Украине зафиксировано 9866 случаев инфицирования COVID-19:
География эпидемии в Украине выглядит так:
- Винницкая область - 412
- Волынская область - 271
- Днепропетровская область - 323
- Донецкая область - 52
- Житомирская область - 357
- Закарпатская область - 403
- Запорожская область - 228
- Ивано-Франковская область - 821
- Кировоградская область - 377
- Киев - 134
- Киевская область - 643
- Львовская область - 405
- Луганская область - 33
- Николаевская область - 116
- Одесская область - 261
- Полтавская область - 188
- Ровенская область - 588
- Сумская область - 98
- Тернопольская область - 708
- Харьковская область - 237
- Херсонская область - 111
- Хмельницкая область - 81
- Черновицкая область - 1489
- Черкасская область - 282
- Черниговская область - 41
Летальных случаев - 250, выздоровели - 1103.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.