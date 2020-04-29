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Коронавирус в Украине

Актуальные данные.

По состоянию на 29.04 в Украине зафиксировано 9866 случаев инфицирования COVID-19:

География эпидемии в Украине выглядит так:

  • Винницкая область - 412
  • Волынская область - 271
  • Днепропетровская область - 323
  • Донецкая область - 52
  • Житомирская область - 357
  • Закарпатская область - 403
  • Запорожская область - 228
  • Ивано-Франковская область - 821
  • Кировоградская область - 377
  • Киев - 134
  • Киевская область - 643
  • Львовская область - 405
  • Луганская область - 33
  • Николаевская область - 116
  • Одесская область - 261
  • Полтавская область - 188
  • Ровенская область - 588
  • Сумская область - 98
  • Тернопольская область - 708
  • Харьковская область - 237
  • Херсонская область - 111
  • Хмельницкая область - 81
  • Черновицкая область - 1489
  • Черкасская область - 282
  • Черниговская область - 41

Летальных случаев - 250, выздоровели - 1103.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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