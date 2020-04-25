Метро в Киеве может возобновить работу через 30 дней после завершения карантина

Сначала в метро ездить смогут только те граждане, у которых есть спецпропуск

В рамках проекта выхода из карантина предусмотрено пять этапов смягчения противоэпидемических мер.

Об этом сообщается в Telegram-канале КП "Киевский метрополитен".

"Восстановление работы метро планируется не ранее, чем на третьем этапе, а это может произойти только через 30 дней после окончания карантина. Если все пойдет по плану, то этап запуска подземки приходится на 31 мая", - говорится в сообщении.

"Метрополитен не сможет сразу перевозить всех горожан", - цитирует пресс-служба Метрополитена премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Отмечается, что сначала в метро ездить смогут только те граждане, у которых есть спецпропуск. И только на следующем, четвертом, этапе метро откроют для всех пассажиров.

Пока что предполагают, что это произойдет примерно 10 июня.

Напомним, киевский метрополитен, как и все три метрополитена Украины, по распоряжению Кабмина прекратили работу вечером 17 марта. Премьер Шмыгаль ранее исключил возобновление работы метро до завершения карантина.