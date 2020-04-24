Коронавирус в Украине

По состоянию на 24.04 в Украине зафиксировано 7647 случаев инфицирования COVID-19:
География эпидемии в Украине выглядит так:
- Винницкая область - 370
- Волынская - 203
- Днепропетровская - 195
- Донецкая - 24
- Житомирская - 309
- Закарпатская - 260
- Запорожская - 163
- Ивано-Франковская - 684
- Кировоградская - 283
- Киев - 1125
- Киевская область - 505
- Львовская - 298
- Луганская - 27
- Николаевская - 103
- Одесская - 169
- Полтавская - 161
- Ровенская - 437
- Сумская - 90
- Тернопольская - 532
- Харьковская - 118
- Херсонская - 77
- Хмельницкая - 65
- Черновицкая - 1199
- Черкасская - 234
- Черниговская - 19.
Летальных случаев - 193, выздоровели - 601.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.