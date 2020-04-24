Коронавирус в Украине

По состоянию на 24.04 в Украине зафиксировано 7647 случаев инфицирования COVID-19:

География эпидемии в Украине выглядит так:

Винницкая область - 370

Волынская - 203

Днепропетровская - 195

Донецкая - 24

Житомирская - 309

Закарпатская - 260

Запорожская - 163

Ивано-Франковская - 684

Кировоградская - 283

Киев - 1125

Киевская область - 505

Львовская - 298

Луганская - 27

Николаевская - 103

Одесская - 169

Полтавская - 161

Ровенская - 437

Сумская - 90

Тернопольская - 532

Харьковская - 118

Херсонская - 77

Хмельницкая - 65

Черновицкая - 1199

Черкасская - 234

Черниговская - 19.

Летальных случаев - 193, выздоровели - 601.