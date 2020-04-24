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Коронавирус в Украине

Актуальные данные.

По состоянию на 24.04 в Украине зафиксировано 7647 случаев инфицирования COVID-19:

География эпидемии в Украине выглядит так:

  • Винницкая область - 370
  • Волынская - 203
  • Днепропетровская - 195
  • Донецкая - 24
  • Житомирская - 309
  • Закарпатская - 260
  • Запорожская - 163
  • Ивано-Франковская - 684
  • Кировоградская - 283
  • Киев - 1125
  • Киевская область - 505
  • Львовская - 298
  • Луганская - 27
  • Николаевская - 103
  • Одесская - 169
  • Полтавская - 161
  • Ровенская - 437
  • Сумская - 90
  • Тернопольская - 532
  • Харьковская - 118
  • Херсонская - 77
  • Хмельницкая - 65
  • Черновицкая - 1199
  • Черкасская - 234
  • Черниговская - 19.

Летальных случаев - 193, выздоровели - 601.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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