В течение суток в зоне ООС противник 10 раз обстреливал позиции украинских военных

В течение 23 апреля вооруженные формирования России 10 раз нарушали режим прекращения огня в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе. Противники применяли минометы калибра 82 мм, запрещенные Минскими договоренностями, сообщили в штабе ООС.

Неподалеку Новоселовки-2, Авдеевки, Новотроицкого и дважды возле Старогнатовки российские наемники открывали огонь из гранатометов разных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.

"Защитников Новомихайловки враг дважды обстрелял из гранатометов разных систем, а рядом с Павлополем противник применял крупнокалиберные пулеметы. При помощи штатного вооружения украинские воины вовремя прекратили преступные действия оккупационных войск", - говорится в сообщении.

Из минометов калибра 82 мм войска противника стреляли неподалеку Орехового. Из автоматических станковых гранатометов обстреляли защитников Новозвановки.

Напомним, что во время сегодняшнего обстрела Новомихайловки были ранены двое украинских военных. Противник применял станковые противотанковые гранатометы.