Коронавирус в Украине

По состоянию на 22.04 в Украине зафиксировано 6592 случая инфицирования COVID-19:

География эпидемии в Украине выглядит так:

Винницкая область - 349

Волынская - 176

Днепропетровская - 150

Донецкая - 16

Житомирская - 287

Закарпатская - 218

Запорожская - 141

Ивано-Франковская - 589

Кировоградская - 251

Киев - 989

Киевская область - 390

Львовская - 274

Луганская - 26

Николаевская - 82

Одесская - 148

Полтавская - 116

Ровенская - 353

Сумская - 86

Тернопольская - 471

Харьковская - 82

Херсонская - 72

Хмельницкая - 54

Черновицкая - 1053

Черкасская - 206

Черниговская - 13

Летальных случаев - 174, выздоровели - 424.