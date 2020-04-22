Коронавирус в Украине

По состоянию на 22.04 в Украине зафиксировано 6592 случая инфицирования COVID-19:
География эпидемии в Украине выглядит так:
- Винницкая область - 349
- Волынская - 176
- Днепропетровская - 150
- Донецкая - 16
- Житомирская - 287
- Закарпатская - 218
- Запорожская - 141
- Ивано-Франковская - 589
- Кировоградская - 251
- Киев - 989
- Киевская область - 390
- Львовская - 274
- Луганская - 26
- Николаевская - 82
- Одесская - 148
- Полтавская - 116
- Ровенская - 353
- Сумская - 86
- Тернопольская - 471
- Харьковская - 82
- Херсонская - 72
- Хмельницкая - 54
- Черновицкая - 1053
- Черкасская - 206
- Черниговская - 13
Летальных случаев - 174, выздоровели - 424.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.