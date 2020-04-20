Коронавирус в Украине

По состоянию на 20.04 в Украине зафиксировано 5710 случаев инфицирования COVID-19:

География эпидемии в Украине выглядит так:

Винницкая область - 330 случаев; Волынская область - 158 случаев; Днепропетровская область - 118 случаев; Донецкая область - 16 случаев; Житомирская область - 226 случаев; Закарпатская область - 196 случаев; Запорожская область - 134 случая; Ивано-Франковская область - 512 случаев; Кировоградская область - 246 случаев; г. Киев - 850 случаев; Киевская область - 333 случая; Львовская область - 253 случая; Луганская область - 24 случая; Николаевская область - 37 случаев; Одесская область - 137 случаев; Полтавская область - 63 случая; Ровенская область - 312 случаев; Сумская область - 83 случая; Тернопольская область - 414 случаев; Харьковская область - 73 случая; Херсонская область - 63 случая; Хмельницкая область - 49 случаев; Черновицкая область - 906 случаев; Черкасская область - 165 случаев; Черниговская область - 12 случаев.



Летальных случаев - 151, выздоровели - 359.