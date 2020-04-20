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Коронавирус в Украине

Актуальные данные.

По состоянию на 20.04 в Украине зафиксировано 5710 случаев инфицирования COVID-19:

География эпидемии в Украине выглядит так:

    • Винницкая область - 330 случаев;
    • Волынская область - 158 случаев;
    • Днепропетровская область - 118 случаев;
    • Донецкая область - 16 случаев;
    • Житомирская область - 226 случаев;
    • Закарпатская область - 196 случаев;
    • Запорожская область - 134 случая;
    • Ивано-Франковская область - 512 случаев;
    • Кировоградская область - 246 случаев;
    • г. Киев - 850 случаев;
    • Киевская область - 333 случая;
    • Львовская область - 253 случая;
    • Луганская область - 24 случая;
    • Николаевская область - 37 случаев;
    • Одесская область - 137 случаев;
    • Полтавская область - 63 случая;
    • Ровенская область - 312 случаев;
    • Сумская область - 83 случая;
    • Тернопольская область - 414 случаев;
    • Харьковская область - 73 случая;
    • Херсонская область - 63 случая;
    • Хмельницкая область - 49 случаев;
    • Черновицкая область - 906 случаев;
    • Черкасская область - 165 случаев;
    • Черниговская область - 12 случаев.

Летальных случаев - 151, выздоровели - 359.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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