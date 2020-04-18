Полиция разыскивает двух мужчин на мопедах, которые умышленно подожгли траву в Киевской области

Полиция Киевской области разыскивает двух граждан, которые, передвигаясь на мопедах без номерных знаков, умышленно подожгли сухую траву в пойме реки Ирпень. Об этом сообщил замглавы МВД Антон Геращенко.

"Это уже совсем не жители сел, которые по недомыслию поджигают сухую траву для того, чтоб облегчить себе весенние полевые работы в огороде. Если у вас есть информация о личностях или возможном местонахождении этих двух граждан, просьба сообщить в полицию", - говорится в сообщении.

Геращенко также отметил, что пожары в Киевской и Житомирской областях, по мнению экспертов, носят характер массовых умышленных поджогов.

"Молния или другой природный фактор может вызвать пожар в одном случае из 1000 или с еще меньшей вероятностью. При этом массовые лесные пожары не наблюдаются в находящейся в той же климатической ситуации Беларуси, а также к югу, востоку и западу от Киева, а также в других регионах украинского Полесья - в Ровенской или Житомирской областях", - добавил он.

Напомним, лесные пожары в Житомирской области перекинулись на села, людей эвакуируют. Огонь уничтожил 7800 га лесной подстилки, 38 жилых и 43 нежилых дома в четырех населенных пунктах. Четыре очага продолжают тлеть.

В зоне отчуждения, где пожар продолжается с 4 апреля, наблюдаются два очага тления. Сообщалось, что огонь приблизился на 1,6 км к саркофагу на ЧАЭС.