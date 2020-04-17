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Коронавирус в Украине

Актуальные данные.

По состоянию на 17.04 в Украине зафиксировано 4662 случай инфицирования COVID-19:

География эпидемии в Украине выглядит так:

  • Винницкая область - 296
  • Волынская - 122
  • Днепропетровская - 89
  • Донецкая - 12
  • Житомирская - 177
  • Закарпатская - 150
  • Запорожская -118
  • Ивано-Франковская - 427
  • Кировоградская - 218
  • Киев - 705
  • Киевская область - 253
  • Львовская - 203
  • Луганская - 9
  • Николаевская - 22
  • Одесская - 93
  • Полтавская - 41
  • Ровенская - 240
  • Сумская - 81
  • Тернопольская - 353
  • Харьковская - 56
  • Херсонская - 51
  • Хмельницкая - 38
  • Черновицкая - 759
  • Черкасская - 137
  • Черниговская - 12.

Летальных случаев - 125, выздоровели - 246.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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