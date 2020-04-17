Коронавирус в Украине

По состоянию на 17.04 в Украине зафиксировано 4662 случай инфицирования COVID-19:

География эпидемии в Украине выглядит так:

Винницкая область - 296

Волынская - 122

Днепропетровская - 89

Донецкая - 12

Житомирская - 177

Закарпатская - 150

Запорожская -118

Ивано-Франковская - 427

Кировоградская - 218

Киев - 705

Киевская область - 253

Львовская - 203

Луганская - 9

Николаевская - 22

Одесская - 93

Полтавская - 41

Ровенская - 240

Сумская - 81

Тернопольская - 353

Харьковская - 56

Херсонская - 51

Хмельницкая - 38

Черновицкая - 759

Черкасская - 137

Черниговская - 12.

Летальных случаев - 125, выздоровели - 246.