Коронавирус в Украине

По состоянию на 17.04 в Украине зафиксировано 4662 случай инфицирования COVID-19:
География эпидемии в Украине выглядит так:
- Винницкая область - 296
- Волынская - 122
- Днепропетровская - 89
- Донецкая - 12
- Житомирская - 177
- Закарпатская - 150
- Запорожская -118
- Ивано-Франковская - 427
- Кировоградская - 218
- Киев - 705
- Киевская область - 253
- Львовская - 203
- Луганская - 9
- Николаевская - 22
- Одесская - 93
- Полтавская - 41
- Ровенская - 240
- Сумская - 81
- Тернопольская - 353
- Харьковская - 56
- Херсонская - 51
- Хмельницкая - 38
- Черновицкая - 759
- Черкасская - 137
- Черниговская - 12.
Летальных случаев - 125, выздоровели - 246.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.