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Коронавирус в Украине

Актуальные данные.

По состоянию на 16.04 в Украине зафиксировано 4161 случай инфицирования COVID-19:

География эпидемии в Украине выглядит так:

  • Винницкая область - 279 случаев;
  • Волынская область - 109 случаев;
  • Днепропетровская область - 78 случаев;
  • Донецкая область - 12 случаев;
  • Житомирская область - 162 случая;
  • Закарпатская область - 116 случаев;
  • Запорожская область - 115 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 401 случай;
  • Кировоградская область - 198 случаев;
  • м. Киев - 644 случая;
  • Киевская область - 234 случая;
  • Львовская область - 166 случаев;
  • Луганская область - 4 случая;
  • Николаевская область - 22 случая;
  • Одесская область - 73 случая;
  • Полтавская область - 27 случаев;
  • Ровенская область - 204 случая;
  • Сумская область - 80 случаев;
  • Тернопольская область - 333 случая;
  • Харьковская область - 40 случаев;
  • Херсонская область - 44 случая;
  • Хмельницкая область - 37 случаев;
  • Черновицкая область - 662 случая;
  • Черкасская область - 110 случаев;
  • Черниговская область - 11 случаев.

Летальных случаев - 116, выздоровели - 186.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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