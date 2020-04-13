Коронавирус в Украине

По состоянию на 13.04 в Украине зафиксировано 3102 случая инфицирования COVID-19:
География эпидемии в Украине выглядит так:
- Винницкая - 194;
- Волынская - 78;
- Днепропетровская - 60;
- Донецкая - 11;
- Житомирская - 94;
- Закарпатская - 92;
- Запорожская - 85;
- Ивано-Франковская - 300;
- Кировоградская - 142;
- Киев - 495;
- Киевская область - 216;
- Львовская - 124;
- Луганская - 3;
- Николаевская - 5;
- Одесская - 69;
- Полтавская - 25;
- Ровенская - 125;
- Сумская - 74;
- Тернопольская - 273;
- Харьковская - 11;
- Херсонская - 31;
- Хмельницкая - 22;
- Черновицкая - 462;
- Черкасская - 102;
- Черниговская - 9
Летальных случаев - 93, выздоровели - 97.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.