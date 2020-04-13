Коронавирус в Украине

По состоянию на 13.04 в Украине зафиксировано 3102 случая инфицирования COVID-19:

География эпидемии в Украине выглядит так:

Винницкая - 194;

Волынская - 78;

Днепропетровская - 60;

Донецкая - 11;

Житомирская - 94;

Закарпатская - 92;

Запорожская - 85;

Ивано-Франковская - 300;

Кировоградская - 142;

Киев - 495;

Киевская область - 216;

Львовская - 124;

Луганская - 3;

Николаевская - 5;

Одесская - 69;

Полтавская - 25;

Ровенская - 125;

Сумская - 74;

Тернопольская - 273;

Харьковская - 11;

Херсонская - 31;

Хмельницкая - 22;

Черновицкая - 462;

Черкасская - 102;

Черниговская - 9

Летальных случаев - 93, выздоровели - 97.