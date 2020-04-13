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Коронавирус в Украине

Актуальные данные.

По состоянию на 13.04 в Украине зафиксировано 3102 случая инфицирования COVID-19:

География эпидемии в Украине выглядит так:

  • Винницкая - 194;
  • Волынская - 78;
  • Днепропетровская - 60;
  • Донецкая - 11;
  • Житомирская - 94;
  • Закарпатская - 92;
  • Запорожская - 85;
  • Ивано-Франковская - 300;
  • Кировоградская - 142;
  • Киев - 495;
  • Киевская область - 216;
  • Львовская - 124;
  • Луганская - 3;
  • Николаевская - 5;
  • Одесская - 69;
  • Полтавская - 25;
  • Ровенская - 125;
  • Сумская - 74;
  • Тернопольская - 273;
  • Харьковская - 11;
  • Херсонская - 31;
  • Хмельницкая - 22;
  • Черновицкая - 462;
  • Черкасская - 102;
  • Черниговская - 9

Летальных случаев - 93, выздоровели - 97.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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