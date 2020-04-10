Коронавирус в Украине

По состоянию на 10.04 в Украине зафиксировано 2203 случая инфицирования COVID-19:

География эпидемии в Украине выглядит так:

Винницкая обл. - 119 случаев;

Волынская обл. - 41 случай;

Днепропетровская обл. - 52 случая;

Донецкая обл. - 11 случаев;

Житомирская обл. - 41 случай;

Закарпатская обл. - 56 случаев;

Запорожская обл. - 54 случая;

Ивано-Франковская обл. - 254 случая;

г. Киев - 348 случаев;

Киевская обл. - 140 случаев;

Кировоградская обл. - 82 случая;

Львовская обл. - 82 случая;

Луганская обл. - 3 случая;

Одесская обл. - 46 случаев;

Полтавская обл. - 20 случаев;

Ровенская обл. - 85 случаев;

Сумская обл. - 63 случая;

Тернопольская обл. - 196 случаев;

Харьковская обл. - 6 случаев;

Херсонская обл. - 27 случаев;

Хмельницкая обл. - 16 случаев;

Черкасская обл. - 86 случаев;

Черновицкая обл. - 366 случаев;

Черниговская обл. - 9 случаев.

Летальных случаев - 69, выздоровели - 61.