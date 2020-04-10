Коронавирус в Украине

По состоянию на 10.04 в Украине зафиксировано 2203 случая инфицирования COVID-19:
География эпидемии в Украине выглядит так:
- Винницкая обл. - 119 случаев;
- Волынская обл. - 41 случай;
- Днепропетровская обл. - 52 случая;
- Донецкая обл. - 11 случаев;
- Житомирская обл. - 41 случай;
- Закарпатская обл. - 56 случаев;
- Запорожская обл. - 54 случая;
- Ивано-Франковская обл. - 254 случая;
- г. Киев - 348 случаев;
- Киевская обл. - 140 случаев;
- Кировоградская обл. - 82 случая;
- Львовская обл. - 82 случая;
- Луганская обл. - 3 случая;
- Одесская обл. - 46 случаев;
- Полтавская обл. - 20 случаев;
- Ровенская обл. - 85 случаев;
- Сумская обл. - 63 случая;
- Тернопольская обл. - 196 случаев;
- Харьковская обл. - 6 случаев;
- Херсонская обл. - 27 случаев;
- Хмельницкая обл. - 16 случаев;
- Черкасская обл. - 86 случаев;
- Черновицкая обл. - 366 случаев;
- Черниговская обл. - 9 случаев.
Летальных случаев - 69, выздоровели - 61.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.