Коронавирус в Украине

По состоянию на 09.04 в Украине зафиксировано 1892 случая инфицирования COVID-19:

География эпидемии в Украине выглядит так:

Винницкая область - 102;

Волынская - 38;

Днепропетровская - 41;

Донецкая - 11;

Житомирская - 31;

Закарпатская - 51;

Запорожская - 47;

Ивано-Франковская - 218;

Кировоградская - 78;

Киев - 300;

Киевская область - 130;

Луганская - 3;

Одесская - 43;

Полтавская - 19;

Ровенская - 64;

Сумская - 56;

Тернопольская - 169;

Харьковская - 5;

Херсонская - 18;

Хмельницкая - 16;

Черновицкая - 302;

Черкасская - 80;

Черниговская - 9.

Летальных случаев - 57, выздоровели - 45.