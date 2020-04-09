Коронавирус в Украине

По состоянию на 09.04 в Украине зафиксировано 1892 случая инфицирования COVID-19:
География эпидемии в Украине выглядит так:
- Винницкая область - 102;
- Волынская - 38;
- Днепропетровская - 41;
- Донецкая - 11;
- Житомирская - 31;
- Закарпатская - 51;
- Запорожская - 47;
- Ивано-Франковская - 218;
- Кировоградская - 78;
- Киев - 300;
- Киевская область - 130;
- Луганская - 3;
- Одесская - 43;
- Полтавская - 19;
- Ровенская - 64;
- Сумская - 56;
- Тернопольская - 169;
- Харьковская - 5;
- Херсонская - 18;
- Хмельницкая - 16;
- Черновицкая - 302;
- Черкасская - 80;
- Черниговская - 9.
Летальных случаев - 57, выздоровели - 45.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.