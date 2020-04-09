Венедиктова завела дело на Порошенко
Венедиктова завела дело на Порошенко
Полковника Безъязыкова приговорили к 13 годам лишения свободы за госизмену
Полковника Безъязыкова приговорили к 13 годам лишения свободы за госизмену
Андреа Бочелли выступит в пустом Миланском соборе в день католической Пасхи
Андреа Бочелли выступит в пустом Миланском соборе в день католической Пасхи
​В Малине празднование приезда друга из Польши привело к вспышке COVID-19
​В Малине празднование приезда друга из Польши привело к вспышке COVID-19
Генерал-майор СБУ Юлія Лапутіна: "Росія створює та підживлює рухи за традиційні цінності"
Генерал-майор СБУ Юлія Лапутіна: "Росія створює та підживлює рухи за традиційні цінності"
Во Львове бездомный зарезал лидера группы "Лесик Band" Александра Дацюка
Во Львове бездомный зарезал лидера группы "Лесик Band" Александра Дацюка
Путин приписал России войны с печенегами и половцами
Путин приписал России войны с печенегами и половцами
Кабмин расширил перечень объектов, которые могут работать во время карантина
Кабмин расширил перечень объектов, которые могут работать во время карантина
ГлавнаяОбществоЖизнь

Коронавирус в Украине

Актуальные данные.

По состоянию на 09.04 в Украине зафиксировано 1892 случая инфицирования COVID-19:

География эпидемии в Украине выглядит так:

  • Винницкая область - 102;
  • Волынская - 38;
  • Днепропетровская - 41;
  • Донецкая - 11;
  • Житомирская - 31;
  • Закарпатская - 51;
  • Запорожская - 47;
  • Ивано-Франковская - 218;
  • Кировоградская - 78;
  • Киев - 300;
  • Киевская область - 130;
  • Луганская - 3;
  • Одесская - 43;
  • Полтавская - 19;
  • Ровенская - 64;
  • Сумская - 56;
  • Тернопольская - 169;
  • Харьковская - 5;
  • Херсонская - 18;
  • Хмельницкая - 16;
  • Черновицкая - 302;
  • Черкасская - 80;
  • Черниговская - 9.

Летальных случаев - 57, выздоровели - 45.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы:
Новости по теме:

Читайте также