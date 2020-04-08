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Коронавирус в Украине

Актуальные данные.

По состоянию на 08.04 в Украине зафиксировано 1668 случаев инфицирования COVID-19:

География эпидемии в Украине выглядит так:

  • Винницкая область - 89 случаев;
  • Волынская область - 36;
  • Днепропетровская область - 41;
  • Донецкая область - 11;
  • Житомирская область - 21;
  • Закарпатская область - 43;
  • Запорожская область - 45;
  • Ивано-Франковская область - 198;
  • Кировоградская область - 57;
  • г. Киев - 256;
  • Киевская область - 120;
  • Львовская область - 36;
  • Луганская область - 3;
  • Одесская область - 32;
  • Полтавская область - 17;
  • Ровенская область - 44;
  • Сумская область - 56;
  • Тернопольская область - 168;
  • Харьковская область - 5;
  • Херсонская область - 15;
  • Хмельницкая область - 15;
  • Черновицкая область - 273;
  • Черкасская область - 80;
  • Черниговская область - 7.

Летальных случаев - 52, выздоровели - 35.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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