Коронавирус в Украине

По состоянию на 08.04 в Украине зафиксировано 1668 случаев инфицирования COVID-19:
География эпидемии в Украине выглядит так:
- Винницкая область - 89 случаев;
- Волынская область - 36;
- Днепропетровская область - 41;
- Донецкая область - 11;
- Житомирская область - 21;
- Закарпатская область - 43;
- Запорожская область - 45;
- Ивано-Франковская область - 198;
- Кировоградская область - 57;
- г. Киев - 256;
- Киевская область - 120;
- Львовская область - 36;
- Луганская область - 3;
- Одесская область - 32;
- Полтавская область - 17;
- Ровенская область - 44;
- Сумская область - 56;
- Тернопольская область - 168;
- Харьковская область - 5;
- Херсонская область - 15;
- Хмельницкая область - 15;
- Черновицкая область - 273;
- Черкасская область - 80;
- Черниговская область - 7.
Летальных случаев - 52, выздоровели - 35.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.