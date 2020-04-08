Коронавирус в Украине

По состоянию на 08.04 в Украине зафиксировано 1668 случаев инфицирования COVID-19:

География эпидемии в Украине выглядит так:

Винницкая область - 89 случаев;

Волынская область - 36;

Днепропетровская область - 41;

Донецкая область - 11;

Житомирская область - 21;

Закарпатская область - 43;

Запорожская область - 45;

Ивано-Франковская область - 198;

Кировоградская область - 57;

г. Киев - 256;

Киевская область - 120;

Львовская область - 36;

Луганская область - 3;

Одесская область - 32;

Полтавская область - 17;

Ровенская область - 44;

Сумская область - 56;

Тернопольская область - 168;

Харьковская область - 5;

Херсонская область - 15;

Хмельницкая область - 15;

Черновицкая область - 273;

Черкасская область - 80;

Черниговская область - 7.

Летальных случаев - 52, выздоровели - 35.