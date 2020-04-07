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Коронавирус в Украине

Актуальные данные.

По состоянию на 07.04 в Украине зафиксировано 1462 случаев инфицирования COVID-19:

География эпидемии в Украине выглядит так:

  • Винницкая - 77;
  • Волынская - 34;
  • Днепропетровская - 15;
  • Донецкая - 10;
  • Житомирская - 11;
  • Закарпатская - 38;
  • Запорожская - 41;
  • Ивано-Франковская - 160;
  • Кировоградская - 53
  • Киев - 253;
  • Киевская область - 97;
  • Львовская - 29;
  • Луганская - 3;
  • Одесская - 30;
  • Полтавская - 12;
  • Ровенская - 40;
  • Сумская - 51;
  • Тернопольская - 168;
  • Харьковская - 1;
  • Херсонская - 13;
  • Хмельницкая - 10;
  • Черновицкая - 247;
  • Черкасская - 62;
  • Черниговская - 7.

Летальных случаев - 45, выздоровели - 28.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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