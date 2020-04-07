Коронавирус в Украине

По состоянию на 07.04 в Украине зафиксировано 1462 случаев инфицирования COVID-19:
География эпидемии в Украине выглядит так:
- Винницкая - 77;
- Волынская - 34;
- Днепропетровская - 15;
- Донецкая - 10;
- Житомирская - 11;
- Закарпатская - 38;
- Запорожская - 41;
- Ивано-Франковская - 160;
- Кировоградская - 53
- Киев - 253;
- Киевская область - 97;
- Львовская - 29;
- Луганская - 3;
- Одесская - 30;
- Полтавская - 12;
- Ровенская - 40;
- Сумская - 51;
- Тернопольская - 168;
- Харьковская - 1;
- Херсонская - 13;
- Хмельницкая - 10;
- Черновицкая - 247;
- Черкасская - 62;
- Черниговская - 7.
Летальных случаев - 45, выздоровели - 28.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.