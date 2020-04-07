Коронавирус в Украине

По состоянию на 07.04 в Украине зафиксировано 1462 случаев инфицирования COVID-19:

География эпидемии в Украине выглядит так:

Винницкая - 77;

Волынская - 34;

Днепропетровская - 15;

Донецкая - 10;

Житомирская - 11;

Закарпатская - 38;

Запорожская - 41;

Ивано-Франковская - 160;

Кировоградская - 53

Киев - 253;

Киевская область - 97;

Львовская - 29;

Луганская - 3;

Одесская - 30;

Полтавская - 12;

Ровенская - 40;

Сумская - 51;

Тернопольская - 168;

Харьковская - 1;

Херсонская - 13;

Хмельницкая - 10;

Черновицкая - 247;

Черкасская - 62;

Черниговская - 7.

Летальных случаев - 45, выздоровели - 28.