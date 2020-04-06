Коронавирус в Украине

По состоянию на 06.04 в Украине зафиксировано 1096 случаев инфицирования COVID-19:

География эпидемии в Украине выглядит так:

В Винницкой области - 75 случаев;

В Волынской - 24 случая;

В Днепропетровской - 14 случаев;

В Донецкой - 9 случаев;

В Житомирской - 11 случаев;

В Закарпатской - 35 случаев;

В Запорожской - 41 случай;

В Ивано-Франковской - 116 случаев;

В Кировоградской - 41 случай;

В Киеве - 234 случая;

В Киевской области - 91 случай;

Во Львовской - 27 случаев;

В Луганской - 3 случая;

В Одесской - 27 случаев;

В Полтавской - 11 случаев;

В Ровенской - 39 случаев;

В Сумской - 51 случай;

В Тернопольской - 160 случаев;

В Харьковской - 1 случай;

В Херсонской - 10 случаев;

В Хмельницкой - 10 случаев;

В Черновицкой - 220 случаев;

В Черкасской - 62 случая;

В Черниговской - 7 случаев.

Летальных случаев - 38, выздоровели - 28.