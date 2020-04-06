Коронавирус в Украине

По состоянию на 06.04 в Украине зафиксировано 1096 случаев инфицирования COVID-19:
География эпидемии в Украине выглядит так:
- В Винницкой области - 75 случаев;
- В Волынской - 24 случая;
- В Днепропетровской - 14 случаев;
- В Донецкой - 9 случаев;
- В Житомирской - 11 случаев;
- В Закарпатской - 35 случаев;
- В Запорожской - 41 случай;
- В Ивано-Франковской - 116 случаев;
- В Кировоградской - 41 случай;
- В Киеве - 234 случая;
- В Киевской области - 91 случай;
- Во Львовской - 27 случаев;
- В Луганской - 3 случая;
- В Одесской - 27 случаев;
- В Полтавской - 11 случаев;
- В Ровенской - 39 случаев;
- В Сумской - 51 случай;
- В Тернопольской - 160 случаев;
- В Харьковской - 1 случай;
- В Херсонской - 10 случаев;
- В Хмельницкой - 10 случаев;
- В Черновицкой - 220 случаев;
- В Черкасской - 62 случая;
- В Черниговской - 7 случаев.
Летальных случаев - 38, выздоровели - 28.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.