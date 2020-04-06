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Коронавирус в Украине

Актуальные данные.

По состоянию на 06.04 в Украине зафиксировано 1096 случаев инфицирования COVID-19:

География эпидемии в Украине выглядит так:

  • В Винницкой области - 75 случаев;
  • В Волынской - 24 случая;
  • В Днепропетровской - 14 случаев;
  • В Донецкой - 9 случаев;
  • В Житомирской - 11 случаев;
  • В Закарпатской - 35 случаев;
  • В Запорожской - 41 случай;
  • В Ивано-Франковской - 116 случаев;
  • В Кировоградской - 41 случай;
  • В Киеве - 234 случая;
  • В Киевской области - 91 случай;
  • Во Львовской - 27 случаев;
  • В Луганской - 3 случая;
  • В Одесской - 27 случаев;
  • В Полтавской - 11 случаев;
  • В Ровенской - 39 случаев;
  • В Сумской - 51 случай;
  • В Тернопольской - 160 случаев;
  • В Харьковской - 1 случай;
  • В Херсонской - 10 случаев;
  • В Хмельницкой - 10 случаев;
  • В Черновицкой - 220 случаев;
  • В Черкасской - 62 случая;
  • В Черниговской - 7 случаев.

Летальных случаев - 38, выздоровели - 28.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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