Коронавирус в Украине

По состоянию на 04.04 в Украине зафиксировано 1096 случаев инфицирования COVID-19:

География эпидемии в Украине выглядит так:

Винницкая область - 66 случаев;

Волынская область - 17 случаев;

Днепропетровская область - 14 случаев;

Донецкая область - 8 случаев;

Житомирская область - 9 случаев;

Закарпатская область - 24 случая;

Запорожская область - 28 случаев;

Ивано-Франковская область - 94 случая;

Кировоградская область - 19 случаев;

Киев - 195 случаев;

Киевская область - 77 случаев;

Львовская область - 14 случаев;

Луганская область - 3 случая;

Одесская область - 26 случаев;

Полтавская область - 8 случаев;

Ровенская область - 31 случай;

Сумская область - 37 случаев;

Тернопольская область - 135 случаев;

Харьковская область - 1 случай;

Херсонская область - 8 случаев;

Хмельницкая область - 10 случаев;

Черновицкая область - 206 случаев;

Черкасская область - 61 случай;

Черниговская область - 5 случаев.

Летальных случаев - 28, выздоровели - 23.