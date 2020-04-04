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Коронавирус в Украине

Актуальные данные.

По состоянию на 04.04 в Украине зафиксировано 1096 случаев инфицирования COVID-19:

География эпидемии в Украине выглядит так:

  • Винницкая область - 66 случаев;
  • Волынская область - 17 случаев;
  • Днепропетровская область - 14 случаев;
  • Донецкая область - 8 случаев;
  • Житомирская область - 9 случаев;
  • Закарпатская область - 24 случая;
  • Запорожская область - 28 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 94 случая;
  • Кировоградская область - 19 случаев;
  • Киев - 195 случаев;
  • Киевская область - 77 случаев;
  • Львовская область - 14 случаев;
  • Луганская область - 3 случая;
  • Одесская область - 26 случаев;
  • Полтавская область - 8 случаев;
  • Ровенская область - 31 случай;
  • Сумская область - 37 случаев;
  • Тернопольская область - 135 случаев;
  • Харьковская область - 1 случай;
  • Херсонская область - 8 случаев;
  • Хмельницкая область - 10 случаев;
  • Черновицкая область - 206 случаев;
  • Черкасская область - 61 случай;
  • Черниговская область - 5 случаев.

Летальных случаев - 28, выздоровели - 23.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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