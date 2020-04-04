Коронавирус в Украине

По состоянию на 04.04 в Украине зафиксировано 1096 случаев инфицирования COVID-19:
География эпидемии в Украине выглядит так:
- Винницкая область - 66 случаев;
- Волынская область - 17 случаев;
- Днепропетровская область - 14 случаев;
- Донецкая область - 8 случаев;
- Житомирская область - 9 случаев;
- Закарпатская область - 24 случая;
- Запорожская область - 28 случаев;
- Ивано-Франковская область - 94 случая;
- Кировоградская область - 19 случаев;
- Киев - 195 случаев;
- Киевская область - 77 случаев;
- Львовская область - 14 случаев;
- Луганская область - 3 случая;
- Одесская область - 26 случаев;
- Полтавская область - 8 случаев;
- Ровенская область - 31 случай;
- Сумская область - 37 случаев;
- Тернопольская область - 135 случаев;
- Харьковская область - 1 случай;
- Херсонская область - 8 случаев;
- Хмельницкая область - 10 случаев;
- Черновицкая область - 206 случаев;
- Черкасская область - 61 случай;
- Черниговская область - 5 случаев.
Летальных случаев - 28, выздоровели - 23.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.