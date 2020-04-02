Коронавирус в Украине

По состоянию на 02.04 в Украине зафиксировано 804 случаев инфицирования COVID-19:
География эпидемии в Украине выглядит так:
- Винницкая обл. - 51 случаев;
- Волынская обл. - 10 случаев;
- Днепропетровская обл. - 10 случаев;
- Донецкая обл. - 7 случаи;
- Житомирская обл. - 6 случаи;
- Закарпатская обл. - 1 случай;
- Запорожская обл. - 19 случаев;
- Ивано-Франковская область - 74 случаев;
- м. Киев - 160 случаев;
- Киевская обл. - 64 случая;
- Кировоградская обл. - 7 случаи;
- Львовская обл. - 11 случаев;
- Луганская обл. - 3 случая;
- Одесская обл. - 14 случаев;
- Полтавская обл. - 5 случай;
- Ровенская обл. - 19 случаев;
- Сумская обл. - 26 случаев
- Тернопольская обл. - 106 случаев;
- Харьковская обл. - 1 случай;
- Херсонская обл. - 4 случая;
- Хмельницкая обл. - 6 случай;
- Черкасская обл. - 54 случаев;
- Черновицкая обл. - 143 случаев;
- Черниговская обл. - 3 случая.
Летальных случаев - 20, выздоровели - 13.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.