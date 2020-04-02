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Коронавирус в Украине

Актуальные данные.

По состоянию на 02.04 в Украине зафиксировано 804 случаев инфицирования COVID-19:

География эпидемии в Украине выглядит так:

  • Винницкая обл. - 51 случаев;
  • Волынская обл. - 10 случаев;
  • Днепропетровская обл. - 10 случаев;
  • Донецкая обл. - 7 случаи;
  • Житомирская обл. - 6 случаи;
  • Закарпатская обл. - 1 случай;
  • Запорожская обл. - 19 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 74 случаев;
  • м. Киев - 160 случаев;
  • Киевская обл. - 64 случая;
  • Кировоградская обл. - 7 случаи;
  • Львовская обл. - 11 случаев;
  • Луганская обл. - 3 случая;
  • Одесская обл. - 14 случаев;
  • Полтавская обл. - 5 случай;
  • Ровенская обл. - 19 случаев;
  • Сумская обл. - 26 случаев
  • Тернопольская обл. - 106 случаев;
  • Харьковская обл. - 1 случай;
  • Херсонская обл. - 4 случая;
  • Хмельницкая обл. - 6 случай;
  • Черкасская обл. - 54 случаев;
  • Черновицкая обл. - 143 случаев;
  • Черниговская обл. - 3 случая.

Летальных случаев - 20, выздоровели - 13.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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