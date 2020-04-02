Коронавирус в Украине

По состоянию на 02.04 в Украине зафиксировано 804 случаев инфицирования COVID-19:

География эпидемии в Украине выглядит так:

Винницкая обл. - 51 случаев;

Волынская обл. - 10 случаев;

Днепропетровская обл. - 10 случаев;

Донецкая обл. - 7 случаи;

Житомирская обл. - 6 случаи;

Закарпатская обл. - 1 случай;

Запорожская обл. - 19 случаев;

Ивано-Франковская область - 74 случаев;

м. Киев - 160 случаев;

Киевская обл. - 64 случая;

Кировоградская обл. - 7 случаи;

Львовская обл. - 11 случаев;

Луганская обл. - 3 случая;

Одесская обл. - 14 случаев;

Полтавская обл. - 5 случай;

Ровенская обл. - 19 случаев;

Сумская обл. - 26 случаев

Тернопольская обл. - 106 случаев;

Харьковская обл. - 1 случай;

Херсонская обл. - 4 случая;

Хмельницкая обл. - 6 случай;

Черкасская обл. - 54 случаев;

Черновицкая обл. - 143 случаев;

Черниговская обл. - 3 случая.

Летальных случаев - 20, выздоровели - 13.