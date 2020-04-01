На Пасху в Украину возвратится 200 тысяч человек, - Госпогранслужба

Пограничники прогнозируют, что на Пасху, 12 апреля, в Украину вернутся еще 200 тысяч граждан.

Об этом заявил глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко, передает Укринформ.

"По всем направлениям, доступными для граждан Украины, уже вернулись из-за границы около 160 тысяч граждан. По информации МИД Украины, на данный момент около 17 тысяч украинцев заявили о том, что намерены вернуться на территорию Украины. Конечно, это не все граждане. Мы ожидаем, что накануне Пасхи может вернуться около 200 тысяч наших сограждан", - сказал Дейнеко.

Относительно очередей на польской границе глава Госпогранслужбы отметил, что проблема заключалась не в украинских пограничниках, а в том, что очереди накапливались на польской стороне. В наиболее активный день - 27 марта на вход в Украину из Польши было 22 тысячи граждан. Обычно,этот показатель составляет около 4 тысяч человек в сутки. На данный момент украинцы, по словам Дейнеко, пересекающие госграницу в пешем порядке, отсутствую.

25 марта президент Владимир Зеленский провел встречу с главами церквей относительно безопасности празднования Пасхи и проведения богослужений в условиях распространения COVID-19. Глава государства сообщил о подготовке проекта "Пасха дома".

В Православной церкви Украины заявили, что намерены принимать решение о праздновании Пасхи "по мере приближения соответствующего времени".

Глава Украинской Греко-Католической церкви Блаженнейший Святослав призвал верующих принимать участие в богослужениях и освящении пасхальных корзинок при помощи трансляций онлайн.

Отметим, что праздник Воскресенья Господнего (Пасху) христиане западного обряда (католики и протестанты) в 2020 отмечают 12 апреля, восточного обряда (православные) - 19 апреля.