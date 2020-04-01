Коронавирус в Украине

По состоянию на 01.04 в Украине зафиксировано 699 случаев инфицирования COVID-19:

География эпидемии в Украине выглядит так:

Винницкая - 49 случаев;

Волынская - 7;

Днепропетровская - 9;

Донецкая - 6;

Житомирская - 5;

Закарпатская - 1;

Запорожская - 13;

Ивано-Франковская -64;

Кировоградская - 6;

Киев - 134;

Киевская область - 57;

Львовская - 6;

Луганская - 3;

Одесская - 12;

Ровенская - 15;

Полтавская - 2;

Сумская - 19;

Тернопольская - 98;

Харьковская - 1;

Херсонская - 1;

Хмельницкая - 3;

Черновицкая - 104;

Черкасская - 52;

Черниговская - 2.

Летальных случаев - 17, выздоровели - 10.