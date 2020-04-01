Коронавирус в Украине

По состоянию на 01.04 в Украине зафиксировано 699 случаев инфицирования COVID-19:
География эпидемии в Украине выглядит так:
- Винницкая - 49 случаев;
- Волынская - 7;
- Днепропетровская - 9;
- Донецкая - 6;
- Житомирская - 5;
- Закарпатская - 1;
- Запорожская - 13;
- Ивано-Франковская -64;
- Кировоградская - 6;
- Киев - 134;
- Киевская область - 57;
- Львовская - 6;
- Луганская - 3;
- Одесская - 12;
- Ровенская - 15;
- Полтавская - 2;
- Сумская - 19;
- Тернопольская - 98;
- Харьковская - 1;
- Херсонская - 1;
- Хмельницкая - 3;
- Черновицкая - 104;
- Черкасская - 52;
- Черниговская - 2.
Летальных случаев - 17, выздоровели - 10.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.