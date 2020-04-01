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Коронавирус в Украине

Актуальные данные.

По состоянию на 01.04 в Украине зафиксировано 699 случаев инфицирования COVID-19:

География эпидемии в Украине выглядит так:

  • Винницкая - 49 случаев;
  • Волынская - 7;
  • Днепропетровская - 9;
  • Донецкая - 6;
  • Житомирская - 5;
  • Закарпатская - 1;
  • Запорожская - 13;
  • Ивано-Франковская -64;
  • Кировоградская - 6;
  • Киев - 134;
  • Киевская область - 57;
  • Львовская - 6;
  • Луганская - 3;
  • Одесская - 12;
  • Ровенская - 15;
  • Полтавская - 2;
  • Сумская - 19;
  • Тернопольская - 98;
  • Харьковская - 1;
  • Херсонская - 1;
  • Хмельницкая - 3;
  • Черновицкая - 104;
  • Черкасская - 52;
  • Черниговская - 2.

Летальных случаев - 17, выздоровели - 10.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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