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Коронавирус в Украине

Актуальные данные.

По состоянию на 297.03 в Украине зафиксировано 428 случаев инфицирования COVID-19:

География эпидемии в Украине выглядит так:

  • Винницкая область - 22 случая;
  • Волынская область - 2 случая;
  • Днепропетровская область - 6 случаев;
  • Донецкая область - 2 случая;
  • Житомирская область - 5 (1 летальный) случаев;
  • Закарпатская область - 1 случай;
  • Запорожская область - 11 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 41 (3 летальных) случай;
  • Кировоградская область - 4 случая;
  • Киев - 82 случая;
  • Киевская область - 45 случаев;
  • Львовская область - 5 случаев;
  • Луганская область - 2 случая;
  • Одесская область - 8 случаев;
  • Полтавская область - 1 случай;
  • Ровенская область - 9 случаев (2 летальных)
  • Сумская область - 6 случаев (1 летальный)
  • Тернопольская область - 57 случаев (1 летальный)
  • Харьковская область - 1 случай;
  • Херсонская область - 1 случай;
  • Хмельницкая область - 1 случай;
  • Черновицкая область - 59 (1 летальный 5 выздоровления) случаев;
  • Черкасская область - 46 случаев;
  • Черниговская область - 1 случай.

Летальных случаев - 9, выздоровели - 5.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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