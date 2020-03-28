Народный депутат от "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха эмоционально ответил сторонниками либерального карантина.

В эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером" Наталуха заявил, что дискуссии о целесообразности жестких ограничительных мер во время эпидемии коронавируса неуместны.

"Можем ли мы представить себе, что украинцы какой-то особый биологический вид, у которого врожденный иммунитет от коронавируса? И что по каким то причинам у нас не повторится сценарий Великобритании, Италии или Испании? Мне трудно представить. Постоянно слышу один и тот же аргумент от сторонников либерального карантина: "Даже вовремя войны кто-то должен делать патроны". Постоянно повторяют как мантру.

Хочу сказать, что, по такому сценарию, наши воины - это медики. Медики просят нас о двух вещах: обеспечьте нас масками, лекарствами, персональной защитой и заработной платой, а второе, простите, - "Сидите, сука, дома!" Сидите дома и никуда не выходите. А мы вместо этого начинаем философствовать о том, кому можно выходить, кому нельзя", - сказал Наталуха.

27 марта Минздрав впервые обнародовал возрастную разбивку больных с COVID-19. Оказалось, что больше всего COVID-19 болеют люди в возрасте от 30 до 49 лет.

Как сообщалось, мэры нескольких итальянских городов записали видеообращения, в которых эмоционально раскритиковали жителей за несоблюдение карантина. "Я обращаюсь ко всем вам - куда вы, б...ь, все ходите?", - сказал мэр города Гуальдо-Тадино Массимилиано Прешутти.