Коронавирус в Украине

По состоянию на 27.03 в Украине зафиксировано 218 случаев инфицирования COVID-19:

География эпидемии в Украине выглядит так:

Винницкая область - 5

Волынская область - 2

Днепропетровская область - 3

Донецкая область - 2

Запорожская область - 8

Закарпатская область - 1

Житомирская область - 2 (1 летальный)

Ивано-Франковская - 24 (2 летальных)

Киев - 47

Киевская область - 32

Львовская область - 3

Луганская область - 1

Одесская область - 4

Ровенская область - 9

Тернопольская - 25 (1 летальный)

Херсонская область - 1

Черновицкая область - 47 (1 летальный)

Черкасская область - 2

Зафиксировано 5 летальных случаев - два в Ивано-Франковске, один в Радомышле Житомирской области, Тернопольской области и Черновцах.

Четыре человека выздоровели.