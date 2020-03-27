Коронавирус в Украине

По состоянию на 27.03 в Украине зафиксировано 218 случаев инфицирования COVID-19:
География эпидемии в Украине выглядит так:
- Винницкая область - 5
- Волынская область - 2
- Днепропетровская область - 3
- Донецкая область - 2
- Запорожская область - 8
- Закарпатская область - 1
- Житомирская область - 2 (1 летальный)
- Ивано-Франковская - 24 (2 летальных)
- Киев - 47
- Киевская область - 32
- Львовская область - 3
- Луганская область - 1
- Одесская область - 4
- Ровенская область - 9
- Тернопольская - 25 (1 летальный)
- Херсонская область - 1
- Черновицкая область - 47 (1 летальный)
- Черкасская область - 2
Зафиксировано 5 летальных случаев - два в Ивано-Франковске, один в Радомышле Житомирской области, Тернопольской области и Черновцах.
Четыре человека выздоровели.