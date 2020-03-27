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Коронавирус в Украине

Актуальные данные.

По состоянию на 27.03 в Украине зафиксировано 218 случаев инфицирования COVID-19:

География эпидемии в Украине выглядит так:

  • Винницкая область - 5
  • Волынская область - 2
  • Днепропетровская область - 3
  • Донецкая область - 2
  • Запорожская область - 8
  • Закарпатская область - 1
  • Житомирская область - 2 (1 летальный)
  • Ивано-Франковская - 24 (2 летальных)
  • Киев - 47
  • Киевская область - 32
  • Львовская область - 3
  • Луганская область - 1
  • Одесская область - 4
  • Ровенская область - 9
  • Тернопольская - 25 (1 летальный)
  • Херсонская область - 1
  • Черновицкая область - 47 (1 летальный)
  • Черкасская область - 2

Зафиксировано 5 летальных случаев - два в Ивано-Франковске, один в Радомышле Житомирской области, Тернопольской области и Черновцах.

Четыре человека выздоровели.

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