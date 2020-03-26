Героиня статьи «Котоматерь» Ольга обратилась в LB.ua с просьбой помочь ей в содержании приюта для кошек и собак. Женщина уже не один год пытается в одиночку содержать приют, где обитает более 200 кошек и теперь уже более 50 собак.
Ольге очень нужна помощь в это непростое время. У хозяйки приюта огромная задолженность за коммунальные услуги, а также перед поставщиком корма. Он согласен поставлять корм в долг, но требует хоть каких-то проплат, поскольку долг составляет почти 45 тысяч гривен.
Кроме того, много средств требуется на оплату коммунальных услуг и закупку лекарств. А с карантином добавились и другие заботы.
"Теперь еще кормим животных на точках, где закрылись офисы и рынки на карантин. Коты и собаки остались одни.
Где есть охранники, развозим им корма, оставляем, чтобы они кормили. Где нет охранников, волонтеры на машинах ездят кормить. - отметила Ольга. - Бабушки-пенсионерки с кучей животных сидят по домам, им тоже что-то подкидываем".
Это кроме того, что постоянно деньги требуются на лекарства - лечение в домашних условиях, вакцинацию и стерилизацию.
Женщина просит всех, кто может, помочь ей справиться с задолженностью и удержать приют на плаву. Поскольку без пожертвований Ольга с 300 животными сама и в обычное время не справляется. А в период карантина и подавно.
Ранее Ольга просила редакцию передать огромную благодарность читателям LB.ua: "Только благодаря вам мы продолжаем существовать. Появились добрые люди, которые построили вольер, сделали второй этаж в "кошатнике", купили обогреватели, регулярно помогают оплачивать долги за корма и покупать лекарства в критических ситуациях. Пожалуйста, передайте вашим читателям, что я кланяюсь им в ноги в три погибели за то, что помогают нам, и очень прошу продолжать нас поддерживать".
Ольга рассказывает, что иногда ей удается помочь даже животным из других приютов, у которых нет денег на то, чтобы провести больным питомцам срочные операции. "Не только себе-себе-себе, - говорит Ольга. - Если мы самые нужные лекарства уже купили, а в другом приюте животное умирает, стараемся часть средств перенаправить туда". Также Ольга подкармливает и подлечивает бездомных животных.
После очередной публикации с ней связались не только жители Украины, но наши соотечественники из-за рубежа - читатели LB.ua. Женщина из Америки и мужчина из Сингапура с помощью международной службы денежных переводов переслали Ольге пожертвования на содержание котов.
Вместе с тем, потребность в деньгах остается - ведь в месяц на содержание приюта уходит не менее 30 тыс грн.
"В январе, когда были сильные морозы, я подобрала на улицах еще много животных, которых повыбрасывали из домов. Кого-то, почти окоченевшего, пришлось отдирать от асфальта. Других находила "свежими", не успевшими примерзнуть. Больше десятка устроила к себе, остальных распихала к знакомым девочкам в мини-приюты с обещанием помогать", - сказала хозяйка приюта.
"И собак в тяжелейшем состоянии собирали, в том числе, таких, которые вообще между жизнью и смертью - собираемся выхаживать", - добавила она.
У Ольги остаются значительные долги за корм для животных - поставщик ждет, но рассчитаться необходимо. Появились новые потребности: покупать лекарства, которые не продают в долг, стерилизовать - хотя бы кошек, лечить глаза.
"Большое спасибо тем, кто помогает. Чем больше людей отзывается, тем больше возможностей помочь большему числу животных", - отметила Ольга.
В декабре "котоматерь" рассказывала о состоянии своего приюта:
"Сейчас есть много новых кошек. Подбираю котят то на трассе, то на свалке, то на вокзалах - люди оставляют. Недавно на перроне подобрала двухмесячного щенка, нельзя было его там оставлять", - рассказала женщина.
Ольга не раздает своих животных другим людям из-за того, что большинство из них - хронически больные или калеки и требуют постоянного специального ухода. Но иногда коты умирают от серьезных недугов. Их места занимают новые. Затраты Ольги на лекарства и корм остаются очень высокими.
Хозяйка приюта ранее продала квартиру и переехала из Киева в область, где купила частный дом. Ее домашний приют теперь насчитывает около 200 котов и кошек и 14 собак. К тому же, она подкармливает и опекает уличных животных.
Раньше у Ольги было несколько десятков кошек. Но в последнее время, по ее словам, люди стали выбрасывать больше животных – в связи с переездами или из-за того, что, якобы, не способны их прокормить из-за подорожания продуктов.
«Я не сужу, так как не знаю, какая у людей ситуация. Эти животные, которых выбрасывают - да, встречаются и худые, но, в основном, они упитанные, чистые и перепуганные - видно, что из квартиры на улице оказались», - рассказала она.
Когда она жила в Киеве, котов подбрасывали ей под подъезд, зная, что она не оставит четвероногих на улице.
«Брошенные домашние коты постоять за себя не могут, поэтому становятся легкой добычей для собачек. А некоторые специально натравливают своих собак на котов», - объясняет Ольга. Она просила не называть место, где она живет теперь, чтобы избежать новых "подкидышей" - потому что ее приют уже перенаселен. И тем не менее, пытается спасать тех, кого видит на улице.
"Вот вчера возле Минского рынка кто-то вынес домашнюю ручную ласковую кошку с тремя котятами. Естественно, я забрала, потому что это до первой собаки или до первого урода", - приводит она пример.
Всех своих животных Ольга стерилизует и лечит по необходимости. На лекарствах не экономит.
«Тех, кто поздоровее - пристраиваю. А те, у кого хронические заболевания, или калеки - так и живут у меня», - рассказывает женщина.
Сейчас вместе с ней в доме обитают только котята, а для взрослых кошек и собак используется отдельное здание - наподобие летней кухни, плюс вольер. Волонтеры помогли Ольге построить вольер, оборудовали для кошек на зиму второй этаж. "Кошкин дом" утеплен и будет отапливаться. У собак в домике - своя комната, куда они могут зайти во время холодов.
Несмотря на помощь волонтеров, которым Ольга очень благодарна, ей постоянно нужна финансовая поддержка. Ольга, опекающая больше двух сотен животных, работать не может - коты и собаки полностью занимают ее время. Приют содержится полностью на пожертвования. Ольга постоянно переживает о том, будут ли у нее деньги на подопечных на следующую неделю или месяц.
"Корма они потребляют очень много, я беру самый дешевый - настолько все подорожало, что хотя бы этот купить. Плюс постоянно кого-то надо оперировать. Находятся то котята с выдранными глазами, то кошки с опухолью, то кишка вылезет у кого-то. То УЗИ надо кому-то сделать, то рентген. Это тоже все стоит денег", - говорит женщина.
"Почти каждую неделю я заказываю лекарства на сумму от 3 до 6 тысяч грн. Мешок корма 22 кг стоит 1150 грн, а таких мешков в месяц надо штук 6. Плюс два мешка мы отдаем тем, кто подкармливает уличных котов", - перечисляет навскидку "котоматерь".
Также есть проблема с оплатой "коммуналки" в доме - счета за газ, воду, электричество, накопившиеся за полгода, ей в этот раз оплатили небезразличные люди.
Желающие помочь котам могут перечислить деньги на содержание приюта домашнего типа на карту Приватбанка: НОМЕР КАРТОЧКИ (в связи с утерей) ИЗМЕНИЛСЯ - 5168 7573 0779 1626 (Добренко Ольга), тел.: 050-2471026.