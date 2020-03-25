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Бывшего министра иностранных дел Кожару задержали по подозрению в убийстве

Меру пресечения изберет Шевченковский суд Киева. 

Фото: facebook.com/anton.gerashchenko.7

Бывший министр иностранных дел Украины Леонид Кожара задержан полицией по подозрению в умышленном убийстве экс-директора канала "Интер" Сергея Старицкого. Об этом в Facebook сообщил замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

Кожару доставят в Шевченковский районный суд Киева суд для избрания ему меры пресечения. 

"Леонид Кожара и его жена от начала и до сих пор утверждают, что Сергей Старицкий закончил жизнь самоубийством", - добавил Геращенко. 

По его словам, следователи и прокуроры проверили обстоятельства гибели бывшего директора телеканала "Интер" и пришли к выводу, что он не мог сам себя застрелить.

Фото: facebook.com/anton.gerashchenko.7

Напомним, 21 февраля в доме Кожары в результате огнестрельного ранения погиб бывший руководитель телеканала "Интер", генеральный директор Atlantic Group Сергей Старицкий. В доме находились три человека: супруги и их гость. Все трое употребляли алкогольные напитки.

Жена Кожары заявила, что гость выстрелил себе в голову из пистолета хозяина. Однако, на следующий день у полиции появились данные, которые дают основания предполагать, что Старицкий мог не сам покончить с жизнью. Поэтому по согласованию с прокуратурой уголовное производство переквалифицировано с самоубийства на умышленное убийство - ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса.

Ни Кожара, ни его жена изначально не фигурировали как подозреваемые. 

2 марта полиция не смогла провести следственный эксперимент, т.к. Кожара слег в больницу, и в доме не было ни его, ни его жены.

Кожара был главой МИДа с 24 декабря 2012 года до 23 февраля 2014 года, когда его отправили в отставку вместе с другими одиозными министрами - Дмитрием Табачником и Раисой Богатыревой. Остальной Кабмин продержался тогда еще несколько дней.

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