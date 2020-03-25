Коронавирус в Украине

По состоянию на 25.03 в Украине зафиксировано 97 случая инфицирования COVID-19:
- Волынская область - 1 случай;
- Запорожская область - 2 случая;
- Днепропетровская область - 2 случая;
- Донецкая область - 1 случай;
- Житомирская область - 2 случая (1 летальный);
- Ивано-Франковская область - 5 случаев (1 летальный);
- Киев - 31 случай;
- Киевская область - 22 случая;
- Львовская область - 2 случая;
- Луганская область - 1 случай;
- Одесская область - 1 случай;
- Тернопольская область - 4 случая (1 летальный);
- Черновицкая область - 38 случаев (1 летальный) ;
- Черкасская область - 1 случай.
Зафиксировано 4 летальных случая - в Ивано-Франковске, Радомышле Житомирской области, Тернопольской области и Черновцах.
Один человек выздоровел.