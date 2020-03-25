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Коронавирус в Украине

Актуальные данные.

По состоянию на 25.03 в Украине зафиксировано 97 случая инфицирования COVID-19:

  • Волынская область - 1 случай;
  • Запорожская область - 2 случая;
  • Днепропетровская область - 2 случая;
  • Донецкая область - 1 случай;
  • Житомирская область - 2 случая (1 летальный);
  • Ивано-Франковская область - 5 случаев (1 летальный);
  • Киев - 31 случай;
  • Киевская область - 22 случая;
  • Львовская область - 2 случая;
  • Луганская область - 1 случай;
  • Одесская область - 1 случай;
  • Тернопольская область - 4 случая (1 летальный);
  • Черновицкая область - 38 случаев (1 летальный) ;
  • Черкасская область - 1 случай.

Зафиксировано 4 летальных случая - в Ивано-Франковске, Радомышле Житомирской области, Тернопольской области и Черновцах.

Один человек выздоровел.

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