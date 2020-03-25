Коронавирус в Украине

По состоянию на 25.03 в Украине зафиксировано 97 случая инфицирования COVID-19:

Волынская область - 1 случай;

Запорожская область - 2 случая;

Днепропетровская область - 2 случая;

Донецкая область - 1 случай;

Житомирская область - 2 случая (1 летальный);

Ивано-Франковская область - 5 случаев (1 летальный);

Киев - 31 случай;

Киевская область - 22 случая;

Львовская область - 2 случая;

Луганская область - 1 случай;

Одесская область - 1 случай;

Тернопольская область - 4 случая (1 летальный);

Черновицкая область - 38 случаев (1 летальный) ;

Черкасская область - 1 случай.

Зафиксировано 4 летальных случая - в Ивано-Франковске, Радомышле Житомирской области, Тернопольской области и Черновцах.

Один человек выздоровел.