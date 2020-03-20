Первый случай коронавируса подтвержден в Тернопольской области

Первый случай заболевания коронавирусной инфекцией зафиксирован в Тернопольской области.

Об этом сообщается на официальной странице в фейсбуке, созданной Тернопольским горсоветом для информирования по ситуации с коронавирусом.

"У жителя г. Залещики, 1963 года рождения, Тернопольским областным лабораторным центром методом ПЦР диагностировано COVID-19. Для подтверждения результатов анализы дополнительно отправляют в Киев", - сообщает Тернопольский штаб по борьбе с коронавирусом.

Отмечается, что областным штабом приняты все противоэпидемические мероприятия, установлен круг контактных лиц инфицированного.

Напомним, по состоянию на 22:00 20 марта в Украине подтверждено 39 случаев COVID-19: 25 - в Черновицкой области, 3 - в Киеве, по 2 - в Днепропетровской, Ивано-Франковской, Житомирской и Киевской областях, по одному - в Донецкой, Львовской и Харьковской областях.

Отметим, что Залещицкий район граничит с Черновицкой и Ивано-Франковской областями.

Также сегодня стало известно, что в Молдове коронавирус обнаружили у четырех человек, посещавших Почаевскую лавру в Кременецком районе на севере Тернопольской области.