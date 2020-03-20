Тестирование людей без признаков болезни не имеет смысла, - Радуцкий

Глава парламентского комитета здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования Михаил Радуцкий считает, что нет смысла тестировать все население на наличие SARS-CoV-2 даже в случае достаточного количества тестов.

Об этом он сказал он в эфире телеканала "Интер".

"На сегодняшний день тестирование людей без признаков болезни не имеет смысла, потому что тесты не покажут болезнь, если нет признаков. И на сегодняшний день тесты тоже есть. Да, они есть в незначительном количестве, но они есть и тестирования проводятся. Будет больше тестов - это не означает, что всем тем, у кого нет признаков, надо проходить тестирование. Во-первых, ничего не покажет, во-вторых лучше эти тесты использовать для заболевших людей", - циттирует Радуцкого Интерфакс-Украина.

Нардеп подчеркнул, что в Украине действует указание проводить тесты людям с такими признаками заболевания, как температура тела выше 38,5 градуса и сухой кашель.

"Я не знаю ни одну страну в мире, даже состоятельные страны, где бы тестирование проходило просто для всего населения", - пояснил он.

Министерство здравоохранения тоже уверено, что тестирование на коронавирус не может и не должно охватывать всю страну.

Об этом в эфире телеканала "Украина" сказал главный санврач Виктор Ляшко.

"Тестированием охватить всю страну невозможно, и тестирование не должно охватывать всю страну. Можем смотреть на практику стран, которые уже прошли или проходят пиковое количество заболеваний, там медицинские работники призывают людей не идти на тестирование сразу после того, как был контакт или, возможно, люди думают, что у них коронавирусная болезнь. Они говорят обращаться к врачам при появлении первых симптомов. До этого главное - самоизолироваться, снизить свою мобильность", - уверен замминистра здравоохранения.

Напомним, на данный момент в Украине официально подтверждено 29 случаев коронавирусной болезни, в том числе три - летальные.