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Приватбанк и фонд Пинчуков начали закупать аппараты ИВЛ из-за коронавируса

В ближайшие дни больницы получат первые 14 единиц.

Приватбанк и фонд Пинчуков начали закупать аппараты ИВЛ из-за коронавируса
Фото: privatbank.ua

Приватбанк запустил благотворительную программу "Дыши! Вместе против коронавируса" по закупке аппаратов искусственной вентиляции легких, кислородных концентраторов и других средств, помогающих пациентам быстрее выздороветь.

Как сообщается на сайте учреждения, первые четыре аппарата 17 марта передадут больницам Киева, Одессы и Лисичанска.

Благотворительные взносы можно делать через мобильный и веб-версию Приват24, в банкоматах и терминалах самообслуживания и на сайте Приватбанка.

Минимальный размер помощи не ограничен. Все собранные средства автоматически направляются на специальный счет для срочного приобретения аппаратов искусственной вентиляции легких и другого необходимого оборудования больницам украинских городов.

Благотворительные фонды Виктора Пинчука и Елены Пинчук в свою очередь сообщили, что уже купили 10 аппаратов искусственной вентиляции легких.

Медицинское оборудование уже находится в Украине и в ближайшие дни будет установлено в больницах. По одному аппарату ИВЛ будет направлено в больницы Волынской, Донецкой, Закарпатской, Львовской, Луганской, Одесской и Черновицкой областей, и три аппарата - в больницы Киева.

Аппараты ИВЛ является ключевым элементом в лечении пациентов с коронавирусом, имеющих тяжелые осложнения дыхательной системы и нуждающихся в госпитализации. 

Напомним, что ранее о выделении 25 млн гривен сообщила "Новая почта". Ее помощь предназначена для больниц в Полтаве и Полтавской области.

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