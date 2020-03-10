Адвокат Закревская заявила о задержании подозреваемого в убийстве активиста Евромайдана Вербицкого (обновлено)

По ее словам, это - Сергей Мисловой.

Правоохранители 10 марта задержали подозреваемого в убийстве активиста Евромайдана Юрия Вербицкого и похищении активиста Игоря Луценко, которые произошли в январе 2014 года. Об этом в Facebook сообщила адвокат семей Небесной сотни Евгения Закревская.

По ее словам, задержанный - Сергей Мисловой.

"По версии следствия, он был привлечен непосредственно к похищению Луценко и Вербицкого из Александровской больницы в ночь на 21 января 2014 года", - сообщила она.

По словам Закревской, "постоянная занятость" у подозреваемого - у Алексея Чеботарева.

Обновление. Игорь Луценко на своей странице в Facebook опубликовал фото задержанного. По его информации, Мисловой получал деньги за силовые акции против участников Евромайдана.

Фото: Facebook Igor Lutsenko Задержанный

Напомним, что Алексей Чеботарев являлся владельцем офиса, к которому имели отношение все подозреваемые в убийстве Вербицкого. Сам Чеботарев подозревался в организации и координации действий титушек.

В апреле 2014 министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что Виктор Зубрицкий и Алексей Чеботарев, подозреваемые в формировании и координации "титушек", которые похищали, избивали и убивали активистов Евромайдана, находятся вне территории Украины.

Напомним, 28 февраля прокуроры Офиса генпрокурора Украины объявили подозрение участнику преступной организации, которая причастна к насильственному противодействию мирным акциям протеста, похищении и избиении участников Революции достоинства, в том числе Вербицкого и Луценко.

В ноябре бывший народный депутат Игорь Луценко опубликовал материалы уголовного производства относительно своего похищения и убийства Юрия Вербицкого, которое произошло во время Революции Достоинства в январе 2014 года.

В документах говорится, что нынешний депутат от "Слуги народа" Сергей Литвиненко с 19 по 22 января (похищение произошло в ночь на 21 января) 24 раза говорил по телефону с неким Щинкиным, который является фигурантом этого уголовного расследования.

Игоря Луценко и Юрия Вербицкого похитили из помещения Александровской больницы в ночь на 21 января. Прямо из кабинета врача их вывезли за город, пытали, избивали, а после выбросили в лес под Киевом, в разных местах. Игорю Луценко удалось спастись, а Юрий Вербицкий был найден мертвым.