Всю Италию закрыли на карантин
Всю Италию закрыли на карантин
Почему рухнула нефть. Как Саудовская Аравия вынудила РФ выйти из сделки с ОРЕС
Почему рухнула нефть. Как Саудовская Аравия вынудила РФ выйти из сделки с ОРЕС
​В Хургаде от коронавируса умер 60-летний немец
​В Хургаде от коронавируса умер 60-летний немец
ВОЗ: "Угроза пандемии коронавируса стала очень реальной"
ВОЗ: "Угроза пандемии коронавируса стала очень реальной"
В "Слуге народа" рассказали о поиске замены Авакову
В "Слуге народа" рассказали о поиске замены Авакову
В Италии за сутки выявили еще полторы тысячи случаев COVID-19, умерли 133 человека
В Италии за сутки выявили еще полторы тысячи случаев COVID-19, умерли 133 человека
Коронавірус в Італії: система охорони здоров'я на межі колапсу
Коронавірус в Італії: система охорони здоров'я на межі колапсу
Пидручный чуть не совершил вторую сенсацию на этапе Кубка мира по биатлону
Пидручный чуть не совершил вторую сенсацию на этапе Кубка мира по биатлону
​На рынке нефти произошел сильнейший с 1991 года обвал цен
​На рынке нефти произошел сильнейший с 1991 года обвал цен
ГлавнаяОбществоПроисшествия

Адвокат Закревская заявила о задержании подозреваемого в убийстве активиста Евромайдана Вербицкого (обновлено)

По ее словам, это - Сергей Мисловой. 

Адвокат Закревская заявила о задержании подозреваемого в убийстве активиста Евромайдана Вербицкого (обновлено)
Юрий Вербицкий
Фото: piter.tv

Правоохранители 10 марта задержали подозреваемого в убийстве активиста Евромайдана Юрия Вербицкого и похищении активиста Игоря Луценко, которые произошли в январе 2014 года. Об этом в Facebook сообщила адвокат семей Небесной сотни Евгения Закревская. 

По ее словам, задержанный - Сергей Мисловой. 

"По версии следствия, он был привлечен непосредственно к похищению Луценко и Вербицкого из Александровской больницы в ночь на 21 января 2014 года", - сообщила она.

По словам Закревской, "постоянная занятость" у подозреваемого - у Алексея Чеботарева.

Обновление. Игорь Луценко на своей странице в Facebook опубликовал фото задержанного. По его информации, Мисловой получал деньги за силовые акции против участников Евромайдана. 

Задержанный
Фото: Facebook Igor Lutsenko
Задержанный

Напомним, что Алексей Чеботарев являлся владельцем офиса, к которому имели отношение все подозреваемые в убийстве Вербицкого. Сам Чеботарев подозревался в организации и координации действий титушек. 

В апреле 2014 министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что Виктор Зубрицкий и Алексей Чеботарев, подозреваемые в формировании и координации "титушек", которые похищали, избивали и убивали активистов Евромайдана, находятся вне территории Украины.

Напомним, 28 февраля прокуроры Офиса генпрокурора Украины объявили подозрение участнику преступной организации, которая причастна к насильственному противодействию мирным акциям протеста, похищении и избиении участников Революции достоинства, в том числе Вербицкого и Луценко. 

В ноябре бывший народный депутат Игорь Луценко опубликовал материалы уголовного производства относительно своего похищения и убийства Юрия Вербицкого, которое произошло во время Революции Достоинства в январе 2014 года.

В документах говорится, что нынешний депутат от "Слуги народа" Сергей Литвиненко с 19 по 22 января (похищение произошло в ночь на 21 января) 24 раза говорил по телефону с неким Щинкиным, который является фигурантом этого уголовного расследования.

Игоря Луценко и Юрия Вербицкого похитили из помещения Александровской больницы в ночь на 21 января. Прямо из кабинета врача их вывезли за город, пытали, избивали, а после выбросили в лес под Киевом, в разных местах. Игорю Луценко удалось спастись, а Юрий Вербицкий был найден мертвым.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы:
Новости по теме:

Читайте также