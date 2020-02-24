По предварительной информации, ранены несколько человек.

Фото: dp.informator.ua

Днепре на остановке общественного транспорта на улице Титова произошла стрельба. По предварительным данным, пострадали несколько человек – у них ранения ног и шеи, пишет "Информатор"

По словам очевидцев, у обочины остановились два авто Mercedes GL-class, а рядом с ними – патрульный экипаж. Позднее туда приехали еще несколько неизвестных, предварительно, на Toyota Land Cruiser – они и открыли стрельбу. Свидетели сообщают, что пострадали три человека.

"Причина конфликта неизвестна. Автомобиль Toyota Land Cruiser с места происшествия скрылся", – добавили в СМИ.

Для поимки злоумышленника введен план "Сирена".

Фото: dp.informator.ua

В пресс-службе полиции сообщили, что выстрелы, предварительно, совершались из травматического оружия, пишет kp.ua. Пострадавшие госпитализированы, по данным полиции, ранения получили двое.

Напомним, в Одессе около полудня 20 февраля произошла стрельба возле остановки общественного транспорта на ул. Среднефонтанская. 45-летний местный житель несколько раз выстрелил в сторону незнакомца.