По словам очевидцев, у обочины остановились два авто Mercedes GL-class, а рядом с ними – патрульный экипаж. Позднее туда приехали еще несколько неизвестных, предварительно, на Toyota Land Cruiser – они и открыли стрельбу. Свидетели сообщают, что пострадали три человека.
"Причина конфликта неизвестна. Автомобиль Toyota Land Cruiser с места происшествия скрылся", – добавили в СМИ.
Для поимки злоумышленника введен план "Сирена".
В пресс-службе полиции сообщили, что выстрелы, предварительно, совершались из травматического оружия, пишет kp.ua. Пострадавшие госпитализированы, по данным полиции, ранения получили двое.
Напомним, в Одессе около полудня 20 февраля произошла стрельба возле остановки общественного транспорта на ул. Среднефонтанская. 45-летний местный житель несколько раз выстрелил в сторону незнакомца.