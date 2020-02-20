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В Новых Санжарах полиция задержала 24 митингующих против приезда эвакуированных из Китая

Правоохранители открыли несколько уголовных производств. 

В Новых Санжарах полиция задержала 24 митингующих против приезда эвакуированных из Китая
Фото: Скриншот

В поселке Новые Санжары Полтавской области полиция задержала 24 человека, протестующих из-за обсервации эвакуированных из Китая украинцев и иностранных граждан. Об этом сообщили на совместном брифинге премьер-министра Алексея Гончарука, главы МВД Арсена Авакова и министра здравоохранения Зоряны Скалецкой.

"Задержаны утром 17 человек и вечером еще семь человек. Расследование продолжается, всем действиям будет предоставлено правовую оценку. Никто не имеет право не покорятся закону и требованиям правоохранителей", - сообщил один из присутствующих на брифинге правоохранителей. 

Арсен Аваков уточнил, что производства открыты по двум направлениям - массовые беспорядки и нанесение телесных повреждений правоохранителям.

Среди девяти пострадавших охранников порядка пятеро получили серьезные травмы. Среди митингующих пострадала одна женщина - она упала и ее травмировали люди из толпы.

Гончарук сообщил, что все эвакуированные и сопровождавший их экипаж чувствуют себя хорошо. 

Скалецкая подчеркнула, что в случае проявления симптомов коронавируса у эвакуированных граждан их перевезут в инфекционные отделения в больницы других населенных пунктов. 

Напомним, во время столкновений в ходе протеста против приема эвакуированных из Китая в медицинском центре Национальной гвардии в Полтавской области за медицинской помощью обратились 9 полицейских и одно гражданское лицо

С ночи 20 февраля местные жители протестовали из-за размещения в медицинском центре Национальной гвардии. После 18:00 правоохранители очистили дорогу к санаторию от митингующих, однако они не прекратили препятствовать им. После этого столкновения продолжились, автобусы с эвакуированными забросали камнями

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