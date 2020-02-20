Выздоровели оба украинца, заразившиеся коронавирусом на лайнере Diamond Princess

Оба гражданина Украины, которые заразились коронавирусом на лайнере Diamond Princess, успешно выздоровели. Об этом в кулуарах парламента сообщил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, пишет "24 канал".

"Какая ситуация с нашими членами экипажа на Diamond Princess у берегов Японии, которых забрали в больницу? Кстати, ни одно массмедиа не аплодировало, что они выздоровели. Это та статистика – 15% выздоровевших, среди них есть два украинца", – заявил Радуцкий в кулуарах парламента.

Оба гражданина Украины – мужчина и женщина – являются членами экипажа круизного лайнера. Вначале стало известно об инфицировании мужчины, его госпитализировали в Токио. У него не было симптомов заболевания, однако тест на наличие COVID-19 оказался положительным.

Спустя несколько дней сообщили о том, что заболела 37-летняя украинка. У нее заболевание тоже началась бессимптомно.

Напомним, что Япония изолировала круизный лайнер Diamond Princess с почти 4 тыс. пассажиров на борту после того, как у 80-летнего китайца обнаружили инфицирование коронавирусом нового типа. Пассажиры и члены экипажа, у которых не обнаружили коронавирус, должны были оставаться на корабле минимум 14 дней.

19 февраля частично закончился карантин, пассажиров начали спускать на берег.