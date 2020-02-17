В Дрогобыцком педуниверситете преподаватель совершил самоубийство

В Дрогобыче Львовской области в понедельник, 17 февраля, в одном из учебных корпусов педагогического университета имени Ивана Франко повесился 66-летний преподаватель.

Его тело обнаружили сотрудники. Погибший - доктор физико-математических наук, профессор, пишет местное издание Варто.

66-летний Богдан Винницкий, который работал заведующим кафедрой математики, имел проблемы со здоровьем, жаловался на сильные боли в голове.

Погибший оставил посмертную записку.

Обстоятельства смерти сейчас устанавливают правоохранители.

Согласно информации на официальном сайте вуза, Богдан Винницкий был доктором физико-математических наук, профессором института физики, математики, экономики и инновационных технологий.