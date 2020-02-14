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Киллера, подозреваемого в убийстве пластического хирурга в Киеве, задержали при попытке вылета из страны

Мужчину нашли в аэропорту Одессы.

Киллера, подозреваемого в убийстве пластического хирурга в Киеве, задержали при попытке вылета из страны
Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

Киллера, который подозревается в убийстве пластического хирурга в Киеве, задержали в Одессе при попытке вылететь из страны.

Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" начальник столичного главка полиции Андрей Крищенко.

"Полицейские Киева совместно пограничниками задержали в аэропорту Одессы подозреваемого в убийстве пластического хирурга, совершенного в столице 2 февраля. Он гражданин иностранного государства, после совершения убийства скрывался и пытался покинуть территорию Украины", - рассказал он.

С задержанным проводятся следственные действия.

Напомним, вечером 2 февраля во дворе дома на улице Саксаганского был убит житель Киева, пластический хирург одной из столичных клиник.

Следователи начали уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

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