Он боролся с незаконной добычей янтаря и вырубкой лесов.

Фото: ssu.gov.ua

Ровном Служба безопасности Украины предотвратила заказное убийство гражданского активиста, который выступал против незаконной добычи янтаря и вырубки лесов в Ровненской и Житомирской областях.

Оперативники Службы безопасности Украины получили информацию, что ранее судимый житель Ровного ищет исполнителя для совершения убийства, сообщили в пресс-службе СБУ.

"Организатор преступления "заказал" местного активиста, который противодействовал схемам воровства государственных природных ресурсов на территории региона. К теневому бизнесу фигурант дела планировал привлечь аффилированные структуры и представителей криминальных кругов", – говорится в сообщении.

Фото: ssu.gov.ua

Сотрудники СБУ зафиксировали сбор информации о потенциальной жертве, который осуществлял злоумышленник. Для совершения преступления он передал "киллеру" гранатомет РПГ-18 и две боевые гранаты. Для предотвращения убийства обстановку преступления имитировали.

Заказчика задержали во время отчета "киллера" о совершении убийства. Ему уже сообщили о подозрении по ч. 2 п. 11 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное на заказ).

Фото: ssu.gov.ua

Напомним, 7 февраля в Хмельницком правоохранители предупредили заказное убийство местного предпринимателя. Организатором преступления оказалась бывшая жена пострадавшего. Смерть мужчины дала бы ей возможность сохранить немалые средства при распределении общего имущества.